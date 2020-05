laSexta presume de ser «la televisión de un gran país» y las redes le restriegan los 15 millones del Gobierno

El perfil oficial de laSexta en Twitter ha publicado un vídeo promocional sobre Atresmedia, «la televisión de un gran país».

Bajo música de Queen, The Show must go on (El espectáculo debe continuar), laSexta intenta presentar en la pieza una visión optimista y endulcorada de la realidad en la que diferentes escenas cotidianas muestran la recuperación de España tras la pandemia del coronavirus.

No hay ni una sola mención a la tragedia, a los muertos, a los sanitarios contagiados, o a las miles de personas que han perdido su empleo por la nefasta gestión del gobierno del socialista Pedro Sánchez y el comunista Pablo Iglesias.

Un gran país empieza a ponerse en marcha.

📺 ATRESMEDIA.

La televisión de un gran país 💪 pic.twitter.com/Y7yryiOmVS — laSexta (@laSextaTV) May 7, 2020

Como sucedió con el montaje de los ataúdes en la Gran Vía de VOX o las portadas de El Mundo, no hay lugar para la desgracia en laSexta, tal y como quiere La Moncloa.

Las redes no han tragado con esta visión buenista de lo que ocurre y ocurrirá. Muchos han afeado a la empresa por los quince millones de euros que, en concepto de subvenciones, han recibido de manos del Gobierno, y otros la visión de muchos de los tertulianos que participan en los programas informativos del grupo y que decían que esto sería una simple gripe.

Y es que la gente, con más de 26.000 muertos, miles de sanitarios infectados y un país cercano a los cuatro millones de parados está para pocas bromas.

Ha pasado ya lo que era menos que una gripe? — JotaLiberty (@jotaliberty) May 7, 2020

Si en vez de decir país, decís España, perdéis la subvención del gobierno? — Nos Manipulan 🔊 (@NosManipulan) May 7, 2020

Una televisión que ha recibido parte de los 15.000.000€. Me pregunto¿para qué? — HectorOrtega (@HectorOrtega16) May 7, 2020

Pero no gracias a la sexta ni al gobierno marketing muy bueno pero ya no engañais a nadie la gente no es tonta — cd lugo pasion (@lugo_por) May 7, 2020

O sea ya tenéis los 15MM — Arruche Peluche (@ArruchePeluche) May 7, 2020

Un gran país con los Medios de comunicación sin independencia alguna, cumpliendo con las instrucciones del gobierno de turno. Por qué no quieren investigar y denunciar el contenido de este video?https://t.co/ywkFc7iYnS — Sanidad Española (@EspanolaSanidad) May 7, 2020

Esperanza Aguirre restregó por la cara de Cristina Pardo «los 15 millones de euros de subvención» del Gobierno a laSexta

Una de las que no tragó con esto fue la ex presidenta de la CAM Esperanza Aguirre cuando fue entrevistada por la Sexta, en concreto por Cristina Pardo.

La traca llegó casi al final, cuando la política no quiso pasar la oportunidad de arrojar a Pardo y a la Sexta los quince millones de euros que vía Gobierno, han llegado a, entre otras teles, laSexta: «Si llegan a ser quince millones rebajados en impuestos, yo hubiera estado de acuerdo, pero subvencionar medios…» se quejó Aguirre.

Pardo encajó mal el golpe: «Tiene usted que leer toda la prensa, no una parte de la prensa», deslizó, como dando a entender que esas informaciones no son ciertas, aunque tampoco puso mucho énfasis en negarlas.

«Pero eso de que ahora sean unos medios subvencionados no me gusta nada», insistió Aguirre. Pardo entonces, aunque no concretaba y hablaba de vaguedades, la acusó de que no ha sido la única vez que hay millones que vuelan desde las instituciones públicas a otro tipo de empresas privadas, dando a entender que ha sido una práctica con Esperanza Aguirre como protagonista: «Esperanza, no me hable de dinero que vuela de un sitio a otro de manera arbitraria, que la entrevista iba muy bien»