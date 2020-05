«La encerrona», el mini-noticiero de Marco Sifuentes

Marco Sifuentes, quien actualmente radica en Madrid, es uno de los más importantes y reconocidos periodistas del Perú. En estos tiempos del temible Coronavirus y en medio de la cuarentena en la cual vivimos sometidos, no se le ocurrió mejor cosa para «matar el tiempo» que montar un micronoticiero al cual llamó «La encerrona» programa informativo que se emite de lunes a viernes y en el cual comparte, a sus miles de seguidores en las redes sociales, la situación de España y Perú.

Sobre su particular noticiero que está siendo un éxito, Sifuentes declaró a la revista Caretas de Lima: “Me vino a la mente que cuando yo era niño y había apagones, lo único que me tranquilizaba era escuchar en la radio la voz tranquilizadora de Mihua (Miguel Humberto Aguirre) que trataba de mantener la serenidad en medio del caos. Eso también es periodismo”.

“Saqué el programa pensando, ingenuamente, que la fecha límite sería de máximo un mes y bueno, si iba a estar encerrado, no sentía que perdía el tiempo, aunque no ganara dinero con eso. Y ya nos vamos por los dos meses y me sigue entusiasmando poder llegar a tanta gente, incluso hay cuatro o cinco radios y canales de televisión de lugares como Tacna, Ayacucho y Cajamarca que lo incluyen en su programación. Yo feliz, como digo siempre al final de cada edición: rótenlo, póngalo, es gratis”