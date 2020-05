Entrevista a Serafín Giraldo : «Se están prohibiendo derechos fundamentales y cruzando líneas rojas del estado de alarma»

El inspector de Policía, Serafín Giraldo, ha denunciado en conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital que las «órdenes políticas» que se están superando las «líneas rojas» del estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de frenar la pandemia del coronavirus.

Giraldo opina que «las manifestaciones en la calle se comunican previamente a la Delegación de Gobierno que es quien las está prohibiendo por norma. Delegación de Gobierno es un órgano político»

«La Policía no fue a conculcar derechos fundamentales. La Policía fue a evitar una manifestación que fue previamente prohibida por Delegación de Gobierno. Y también hay que hacer un llamamiento a los jueces que están de brazos cruzados ante lo que está ocurriendo»

«Esto no es un estado de alarma, esto hay que llamarlo de otra manera. Me parece más un estado de excepción donde se prohíben derechos fundamentales tan básicos como el derecho a manifestarse. Estamos llegando a situaciones límite. Hay un toque de queda a las 11 de la noche. Yo no sé por qué a las 11 de la noche todo el mundo tiene que estar metido en su casa»

«Pero lo que tiene que entender la población es que la Policía recibe órdenes directas de unos políticos y a esos políticos es la población la que los vota. Son los representantes del pueblo. Son los que toman esas decisiones. Y a la Policía se le dan órdenes claras y precisas para que se sancione cuando se está a una determinada hora en la calle o se realicen manifestaciones prohibidas por la Delegación del Gobierno»

«Este estado de alarma, por decirlo de alguna manera, se está convirtiendo en un estado de excepción, prohibiendo derechos fundamentales en algunos casos»