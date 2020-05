García Ferreras desliza que Jaume Roures intentó comprarle: «Piensa que todo el mundo tiene un precio»

Gabriel Rufián ‘copia’ a Pablo Iglesias. Al igual que el líder de Podemos tiene sus programa, con recursos y medios, como ‘La Tuerka‘ o ‘Fort Apache’, el portavoz de ERC cuenta desde hace meses con ‘La Fábrica’.

En confinamiento, la frescura del programa se ha visto coartada pero sigue emitiendo. Y en los últimos días, Rufián ha decidido invitar a Antonio García Ferreras. El presentador de laSexta ha contestado a las preguntas que le iba plantando su entrevistador. Se invirtieron los términos de tantas ocasiones en las que el político independentista ha estado en ‘Al rojo vivo‘

El periodista de laSexta no ha desaprovechado la ocasión para ajustar cuentas con Jaume Roures, con el que mantiene un interesante enfrentamiento a raíz de unas críticas del dueño de Mediapro en una conferencia en el País Vasco a la labor informativa de Atresmedia y del propio Ferreras durante el inicio del proceso separatista catalán.

La gracia estaba en que Roures es propietario del 3 por ciento de Atresmedia, grupo al que pertenece laSexta donde se emite ‘Al Rojo Vivo’.

¿Sabes qué pasa? Yo he tenido tensiones con el PSOE de Pedro Sánchez, con Podemos, con los independentistas, con el PP, pero Roures creo que piensa que todo el mundo tiene un precio. Porque imagino que a lo largo de su vida ha constatado que es así. Y hombre, yo autoridad moral de alguien que tiene empresas que ha tenido que pagar a la justicia americana y reconociendo sus delitos pues hombre, autoridad moral cero. Yo respeto que a Roures no le guste la línea de laSexta, yo no tengo precio.