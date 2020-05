El Quilombo / El lunes negro de Antonio Maestre: le echan del programa de Ana Rosa y le ‘consuelan’ con un zasca antológico

Es la crónica de un despido anunciado. ‘El Programa de Ana Rosa’ ha decidido prescindir de su tertuliano Antonio Maestre.

No han dado explicaciones oficiales pero este diario puede asegurar que las conductas matoniles y chulescas de Maestre con la presentadora y el resto de tertulianos ha sido suficiente para que le corten la cabeza.

«No le sirvo para su cometido de salvar a Ayuso», ha dicho en tono victimista en Twitter pero se equivoca porque no es un despido ideológico.

En ese programa tertulianos como Esther Palomera o Verónica Fumanal, más rojas que un tomate, critican al PP, a Ayuso y al Sursum Corda.

La diferencia es que no se suben a la chepa de la presentadora ni intentan dirigir el programa como les da la gana.

En Twitter, Maestre seguía con su letanía: «Acabo de hablar con producción de El Programa de Ana Rosa y ya no colaboraré más en su programa. Aunque todos entenderéis que mi posición crítica ante Isabel Díaz Ayuso no ha tenido nada que ver al respecto».

Minutos después abría un hilo: «El 11 de marzo fue el último día que fui al programa. Le expuse a Cifuentes los recortes en sanidad y como siempre Ana Rosa salió al quite a defenderla. Me convocaron para ir el jueves 26 de marzo. En el programa te suelen avisar la semana de antes».

Dos días antes de asistir, según su versión, el 24 de marzo de 2020, publicó «en laSexta la noticia de que Ayuso mantenía cerrada un ala de UCI del Hospital Infanta Sofía», algo que al día siguiente la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que era un «bulo» que estaba cerrada pero que la abría automáticamente.

«El miércoles 25 de marzo recibo un mensaje a las 11:48 de producción de ‘El programa de Ana Rosa’ diciendo que ya no voy al día siguiente. Pido explicaciones y me dicen que hay que reestructurar la mesa. No me dicen nada más».

«Me dicen que dirección del programa está incómoda con mi posición crítica. Que no encaja con su línea editorial en esta situación. Que cuando pase el tiempo es posible que me vuelvan a llamar, o no. Que deje pasar el tiempo».

«Le he agradecido la disposición. Pero les he dicho que no se preocupen y que no hay que esperar nada. Que jamás volvería a colaborar con un programa que me corta por sacar noticias contra Ayuso mientras mantiene a condenados por mentir».

«Agradecer a producción del programa su trato, y a los trabajadores más aún. Es una decisión exclusiva de la dirección. Que no le sirvo para su cometido de salvar a Ayuso. Siempre he sabido que era una apariencia de pluralidad. Para salvar la cuota. Ningún drama. Seguiré haciendo mi trabajo en los medios que me permiten ejercerlo con libertad. Porque los hay».

Nada de lo que cuenta Maestre es verdad. Estaba sentenciado desde hacía varias semanas, solo que han esperado el momento oportuno para comunicárselo.

La gota que colmó el vaso fue la tertulia del 14 de enero de 2020 en la que Maestre llamó ‘nazi’ a Isabel San Sebastián y trató de machacar a la propia presentadora, la mismísima Ana Rosa Quintana, por no defenderle de lo que él considera ataques.

El espectáculo fue tan dantesco que hasta la propia Ana Rosa tuvo que salir a callar de un ‘bofetón’ las insolencias de Maestre. No era la primera vez que Maestre, que presume de ser hijo de obrero (a su padre le ha adjudicado decenas de profesiones), desafiaba a la presentadora con modos de chulo de bar.

Como colofón final, tuvo la mala idea de decirle a sus seguidores: «Solo una cosa más. No juzguéis a nadie que siga en el programa. Ojalá aguanten los que siguen bregando a contracorriente. Bastante duro es tener que pelear aguantando que te insulten y difamen. Es necesario defender a los nadie en cualquier foro»

Quien estaba al quite era el sociólogo César Calderón, despedido de Público por criticar el CIS de Tezanos. Calderón se la tenía guardada a Maestre desde hacía tiempo:

JA JA JA JA pic.twitter.com/AcV4YlUC8I — Steizam (@Steizam) May 11, 2020

Siempre nos quedará Miguel Lacambra.