El libelo creado por Iglesias se pica con Periodista Digital y lloriquea por destapar sus crematísticas intenciones

Quién se pica…Esto es lo que les ha ocurrido en las últimas horas a los creadores del libelo podemita ‘La Última Hora’, medio creado por Podemos y para Podemos bajo el mecenazgo de cierto vicepresidente de Gobierno que decía que los medios de comunicación privados atentaban contra la democracia…siempre y cuando no sean suyos.

La RAE define libelo como un escrito donde se denigra o difama a alguien o algo. Y esto es lo que hacen muy bien desde ‘La Última Hora’, donde está de directora Dina Bousselham, ex asesora del propio Iglesias: arremeter, cuando no difamar, contra todos los críticos del partido ‘morado’. Un invento con el que no ha tragado ni Ramón Espinar.

Siempre fue un debate vivo si para combatir el mal hay que usarlo. Usar webs de intoxicación desde partidos en el gobierno no solo es una práctica aberrante en la derecha. El papel (constitucional) de los medios de comunicación es mucho más serio que eso. Qué pena da todo. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) May 11, 2020

Su último delirio ha sido pedir pasta a los lectores bajo la etiqueta de ser los guardianes del poder. Su declaración de intenciones causaba auténticas carcajadas. «¿Cómo vais a vigilar al poder si vosotros y vuestros acólitos son el poder?».

Sin embargo, PD fue un poco más allá y destapó la cruda realidad. Aparte de servir de martillo pilón contra la derecha, ¿a qué viene crear justo un diario digital ahora, que el Gobierno al que pertenece su partido tiene las teles a favor tras la subvención de quince millones de euros a los canales comerciales?

La explicación, por tanto, no era ni política ni periodística, sino económica: los podemitas han lanzado esta web a medio montar, con noticias de estilo zafio, chabacano y amarillista sin apenas firmas para trincar en el mayestático pastel de un plan de publicidad institucional que prepara Moncloa. Ahora ladran, pero…¿qué se juegan a que cuando ese plan de cien millones de euros vea la luz este diario está entre los agraciados? Ni cotiza.

«Cree el ladrón que todos son de su condición. Somos un medio con cero ingresos por publicidad que solo se financiará con las aportaciones de sus socias/os. Es normal que en la cloaca dirigida por el manipulador condenado Alfonso Rojo no lo entiendan», aullaban los podemitas metidos a periodistas en Twitter.

Cree el ladrón que todos son de su condición. Somos un medio con cero ingresos por publicidad que solo se financiará con las aportaciones de sus socias/os. Es normal que en la cloaca dirigida por el manipulador condenado @AlfonsoRojoPD no lo entiendan pic.twitter.com/wqKXyvLPYn — La Última Hora! (@LaUltima_Hora) May 13, 2020

Sin embargo, las reacciones que recibían no eran las esperadas y los usuarios se turnaban para ‘trolearles’ a base de bien:

La verdad esque leyendo vuestros últimos titulares publicados, no me cabe duda de que vais a ser el periódico de referencia en información veraz de este país! Enhorabuena camaradas!

Alguien se va a creer que no os van a financiar desde el gobierno? O desde plataformas o instituciones?

¿Por qué todas vuestras «noticias» van sin firmar? Eso sí huele a cloaca…

Hola, vuestras noticias están todas sin firmar. Este medio es entre basura y chapuza, o algo más que eso. Huele muy mal

Cree @LaUltima_Hora que todos somos estúpidos. Quizás no tengan ingresos por publicidad, pero sin duda se financian de patrocinios, y no precisamente de los socios. NINGUN partido político ni medio de comunicación en España tiene en exclusiva esa aportación.

Y por qué os da la bienvenida Podemos y no PSOE o ciudadanos? O cualquier otro? Acabáis de empezar y todo se irá viendo. In English words “you are a biased media”

Acabáis de empezar y directamente mendigáis dinero. Tranquilos que con la basura que publicáis, y la cantidad de gente que se la cree, pronto estaréis nadando en la abundancia… Ni una verdad que destape las mierdas de tus «padrinos», pero forrados

Por eso hasta Podemos celebro que se abriera. Sois como Newtral, una agencia de «»»verificación»»» al servicio de izquierda. De imparcialidad teneis -1