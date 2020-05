Entrevista a Isabel San Sebastián: «Una moción de censura contra Ayuso sería el final de Ciudadanos»

«A mí me pueden señalar los que quieran, no me van a callar», afirma la periodista Isabel San Sebastián en conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital.

Fiel a su estilo —directo, contundente y sin pelos en la lengua— como a sus principios, San Sebastián es una de las voces más combativas contra este Gobierno. Las mordazas y los estados de alarma no intimidan a una de las firmas más prestigiosas del ABC.

«El principal partido de la oposición no se puede abstener, eso lo pueden hacer partidos como PNV o Coalición Canaria, pero no el PP»

«Es un nuevo giro de Ciudadanos, tampoco me extrañaría que le hubieran dado un toque. Si Arrimadas sale al rescate del PSOE, está rescatando también a Podemos, y eso es una jugada suicida y una estafa a sus votantes. Si ese es el precio a pagar por adquirir un poco de protagonismo, ella verá»

«Ahora parece que si la Comunidad de Madrid regala mascarillas de las buenas [la izquierda mediática] va a por Díaz Ayuso. La gente en Madrid se está hartando de los ataques contra Ayuso porque no son tontos y así lo reflejan las encuestas»

«Una moción de censura contra Ayuso sería el final de Ciudadanos. Me dicen que C’s no es un grupo compacto en Madrid y que está muy fracturado. No creo que Arrimadas quiera llegar a eso, menos ahora que está a punto de dar a luz»

«Los trabajadores alemanes o holandeses no van a permitir que su dinero vaya para políticas como las que pretenden Sánchez e Iglesias»

«A mí me pueden señalar los que quieran, a mí no me van a callar»

«ABC no me ha censurado ningún artículo titulado ‘¿Sobrevivirá España a Pedro Sánchez?’ como circuló por Whatsapp»