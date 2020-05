Valerio, Espinar, Echenique… los farsantes pijos de izquierda que viven a todo lujo en el barrio de los ‘Cayetanos’

Para pijos, los del PSOE. Para revolucionarios de salón, los ‘jetas’ de Podemos. La izquierda ha salido a ningunear la revuelta cívica de la calle Núñez de Balboa tachándoles de pijos y jugadores de golf por vivir en el barrio de Salamanca.

20 días alertando de que habría miles de disturbios en Catalunya por las recentralizacion de competencias y al final han sido 100 pijos del barrio de Salamanca por no poder ir al club de golf. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 14, 2020

Buenos días. Por muy ridículas que sean las «manifestaciones» de la clase alta, golpeando señales de tráfico con palos de golf y cucharas de plata, la cosa es seria. Una minoría privilegiada no puede saltarse las normas y ponernos en peligro a todos. Las autoridades deben actuar. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) May 14, 2020

Un vídeo que circula en las redes ha venido a hacer justicia con los vecinos del barrio de Salamanca y retrata a los farsantes ministros y cargos del PSOE y Podemos que viven en ese barrio. Viven como obispos, predicando como curas de pueblo mientras disfrutan como Dios a costa de nuestros impuestos.

-Margarita Robles, ministra de Defensa

-Pablo Echenique, Podemos.

-Cristina Almeida, ex ministra socialista

-Magdalena Valerio, Secretaria de Estado de Seguridad Social del PSOE.

-José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del PSOE de Madrid

-José Bono, ex ministro socialista.

-María Llanos, presidenta de Patrimonio Nacional.

-Miguel Fernández Ordoñez, Ex gobernador del Banco de España

-Lilyth Verstrynge, asesora de Podemos amiga de Pablo Iglesias.