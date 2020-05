El Quilombo / Risto Mejide va a por lana y sale trasquilado: una ‘cayetana’ de Núñez de Balboa le pinta la cara a bofetadas

Risto Mejide tiene un problema: se cree demasiado listo. Y cuando vas de listo, a veces, te ponen en tu sitio a bofetadas.

En ‘Todo es mentira’ el 15 de mayo de 2020 olieron sangre en las caceroladas de Núñez de Balboa. Mejide altera críticas al Gobierno con cornadas a todos los que se oponen a él, ya sea Isabel Díaz Ayuso o los ‘pijos’ de Salamanca, a los que el programa ha ridiculizado como los ‘pijos de Fachá’.

Y tuvieron la mala idea de meterse con Lola Sopeña, exconcursante de ‘Ven a cenar conmigo’ y directora de castings, con la excusa de hablar sobre las manifestaciones contra el Gobierno que se están celebrando estos días en el madrileño barrio de Salamanca.

El encargado de poner en contexto a los espectadores ha sido Antonio Castelo, intentando caricaturizar a Lola Sopeña: “Es conocida por ser una de las participantes de ‘Ven a cenar conmigo’, ese concurso en el que todo el mundo tiene decorado el salón igual, y la defensora de Elettra Lamborgini en ‘GH VIP’”.

Reírse de los fachosos es una de las señas de identidad de ese programa, inspirado en las burlas de la TV3 (no por nada uno de sus productores es el millonario separatista Toni Soler) y de las que el estercolero de Wyoming hizo escuela.

Pero Lola no estaba para bromas. Visiblemente enfadada, le paro los pies a listillo de Mejide desde el minuto uno: “Soy Lola Sopeña, tengo 52 años, monté mi primera empresa a los 24, desde entonces, llevo trabajando y dando empleo en España, y soy directora de castings. Esa presentación me parece que es mofaros de mí y de mi persona”, comentó indignada.

”Dejen ese cachondeo, señores, porque España no está para mofarse de los pequeños autónomos y de los pequeños empresarios. Vergüenza me daría presentar a una persona así que lleva 30 años trabajando”, ha añadido Lola sin dejar que Risto pronunciase ni una sola palabra.

El listo de Risto Mejide se vio sorprendido porque no se esperaba Sopeña le plantara cara de esa manera y se escudó como hacen siempre que insultan a alguien en el humor:

“Lamento que no le haya gustado el tono de humor de este programa. Igual es que no sabía donde venía”, ha asegurado Mejide. Sin embargo, Lola ha insistido: ”Eso no es humor, es una falta de respeto”.

Humor que no gusta nada cuando los demás le recuerdan el pasado porno y franquista de Marta Flich y las denuncias sexuales contra Antonio Castelo.

«Madrid es un foco de resistencia y que no nos dejan salir [el Gobierno] porque saben que vamos a liarla parda», remató Sopeña. Chúpate esa, listo.