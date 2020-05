Rosa Díez cruje a los comunistas por atacar las caceroladas: «¡No hay que dar explicaciones, hay que insultarles directamente!

A Rosa Díez no le van a dar a estas alturas lecciones de democracia.

La ex fundadora de UPyD ha estallado contra el régimen social comunista del siniestro Pedro Sánchez a la que le ha cantado las cuarenta en la tertulia de ‘Estado de Alarma’: «Para ellos la pandemia es un motivo más para cargarse el régimen del ’78».

“Es lamentable, si los ciudadanos no reaccionan con un espíritu crítico, llegaremos a la conclusión de que la pareja tóxica está teniendo éxito. La propaganda se impone a la verdad. La verdad oficial se impone a la verdad real. Millones de personas mientras se quedan en el camino porque las decisiones de Sánchez cuestan vidas. Sus imprevisiones sanitarias nos han costado vidas.

«Una de las excusas ahora para no dejar pasar a Madrid a la Fase 1 es que no han hecho suficientes test… mientras el Gobierno prohíbe más de 10.000 diarios. Este Gobierno impide que se hagan test masivos para seguir teniéndonos confinados. Si hubiera test masivos, no podría mantener el estado de alarma y restringir libertades. Y como la población está tan ideologizada, piensa, “como esto le hace daño a la derecha estará bien”. Y esto es lo dramático».

«No hay que dar explicaciones, todos los españoles tenemos el mismo derecho a protestar cuando nos dé la gana. Los que viven a todo lujo nos señalan por vivir en uno que otra barrio. ¡Habría que insultarles directamente!»