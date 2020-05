Pablo Iglesias amenaza tras el escrache a su mansión: «Mañana otros irán a la puerta de la casa de Ayuso»

Va a terminar ocurriéndole a otros líderes políticos», ha pronosticado Pablo Iglesias, visiblemente sereno pero internamente indignado, tras ser preguntado por la cacerolada de protesta que sufrió este 18 de mayo de 2020.

Antonio García Ferreras ponía el acento en que esas protestas las convocaba la derecha y la extrema derecha, pero el vicepresidente del Gobierno procuraba no calentarse, a sabiendas, tal vez, que la hemeroteca, esa que alberga unas palabras suyas del pasado tachando de «jarabe democrático» los escraches a los políticos del PP, no está de su parte.

Cuando se tienen responsabilidades políticas hay que venir llorado de casa. Sí me preocupa que esto se pueda generalizar, ni a mí, ni a la ministra Montero, ni al señor Ábalos, nos preocupa, pero a otros líderes les acabará pasando. Hoy es gente de derechas manifestándose enfrente de mi casa, pero mañana será gente de izquierdas manifestándose en el apartamento de Díaz Ayuso o en casa de los señores Espinosa de los Monteros o Abascal. Cualquier día la extrema derecha irá a tu casa porque dirá que eres un periodista gubernamental. Esto es malo. Pero yo dispuesto a aguantar lo que venga.

En ese momento el presentador de laSexta le ha puesto unas palabras de González Pons (PP) recordando que los dirigentes de Podemos aplaudían en el pasado esas protestas. «En el contexto de crisis que los políticos seamos objetivo de protestas es legítimo pero yo nunca he defendido que vayan a la casa de nadie», añadió el entrevistado.

«Tengo costumbre de recibir muchos ataques, de nosotros se dicen barbaridades, esto se sabe dónde empieza pero no se sabe dónde acaba. Como todo el mundo entienda que la manera lógica de protestar es ir a casa de los políticos sería un referente muy negativo. La sociedad no quiere crispación. Yo asumí cuando me metía en política que las cosas nunca van a ser fáciles», intentó terciar el líder de Podemos con un mensaje lo más conciliador posible.

Espinosa de los Monteros (VOX) le responde

Avisado de las palabras de Iglesias en laSexta, Espinosa de los Monteros, que en la mañana de este 19 de mayo de 2020 había protagonizado un encontronazo con Xabier Fortes, respondía al vicepresidente podemita: «Le hago directamente responsable de cualquier incidente que pueda producirse. Y me refuerza la convicción de que es un inepto al que el cargo le viene grande.»