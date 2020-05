Podemos filtra a su cloaca la intención de movilizar a sus militantes «para que respondan» a las caceroladas contra Iglesias

Anhelan el 36. El diario oficial de Podemos contribuye en las últimas horas a elevar unos cuantos tonos el lenguaje guerracivilista de la política española y para ello informa a sus militantes, que serán los principales lectores de ‘La última hora‘, que la cúpula del partido ya esta movilizándolos para valorar «cómo responder» a las sucesivas caceroladas de protesta que los vecinos de Galapagar están realizando frente a la mansión de los líderes morados, Pablo Iglesias e Irene Montero.

El diario podemita ‘La última hora’ encuentra intolerables esas concentraciones, fuertemente blindadas por la Guardia Civil, y dice en una información que «los manifestantes y también los partidos que respaldan las concentraciones han apretado los dientes y están subiendo los decibelios».

Pero lo más jugoso está en las últimas líneas del último párrafo, pero sin duda es lo más grave: «Militantes del PSOE y Unidas Podemos, según ha podido saber este medio, ya están valorando cómo responder a esta grave situación», tercian enigmáticamente.

Las amenazas de Iglesias tras el escrache a su mansión

Pablo Iglesias acudió a cobijarse en brazos de uno de sus periodistas de cámara, Antonio García Ferreras.

Allí, al cobijo de laSexta, mandó un serio aviso que fue interpretado por algunos como algo más que una amenaza:

«Hoy es gente de derechas manifestándose en la puerta de mi casa. Mañana puede ser gente de izquierdas manifestándose en frente del apartamento de Ayuso, de la casa de los Espinosa de los Monteros o de Abascal».

Abascal: «En mi tierra ya me lo hicieron los amigos de ETA de Iglesias»

Uno de los aludidos por Iglesias en laSexta no ha tardado en responderle: «Ya que prefieres ejercer de matón, como has hecho tantos años, en vez de como vicepresidente de todos los españoles, al menos no mandes sicarios. Ven tú», le retaba.

El vicepresidente del gobierno amenazando con mandar a su partida de la porra a nuestras casas. ¡Pero si el jarabe democrático lo inventó él!

En mi tierra ya me lo hicieron sus amigos de ETA. Y aquí estamos. pic.twitter.com/TJIREVwHAm — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) May 19, 2020

Su compañero en VOX, Iván Espinosa de los Monteros, también aludido por Iglesias en su intervención, remachaba: «Le hago directamente responsable de cualquier incidente que pueda producirse. Y me refuerza la convicción de que es un inepto al que el cargo le viene grande». También tenía algo que decir Rocío Monasterio, portavoz de la formación derechista en la Asamblea de Madrid: