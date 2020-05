El Quilombo / La empresaria que plantó cara a Risto Mejide ataca de nuevo: «Es un cobarde, esperó cortar la conexión para ponerme verde»

Quisieron mofarse de ella y pincharon en hueso.

Lola Sopeña, la empresaria que plantó cara a Risto Mejide, vuelve a dar la cara para decirle cuatro cosas al bufoncito de Cuatro: «O dices lo que ellos quieren o te machacan. Mejide es una marioneta al que el Gobierno manipula a su antojo. Los medios están comprados».

En una entrevista con ‘Estado de Alarma‘, la empresaria fundadora de las clínicas estéticas que llevan su nombre ha vuelto poner de vuelta y media al listo de Mejide.

«Me quisieron utilizar para mofarse de la gente que se protesta en Núñez de Balboa», afirmó en la entrevista. «Soy una luchadora y me lo comí vivo a Mejide. Me di cuenta que cuando mencioné el 8-M me quitaron la palabra porque hay temas que son tabú en las televisiones».

Sopeña le ve todo el sentido a las caceroladas de Núñez de Balboa: «Tenemos que salir a la calle para acojonar al Gobierno. Si tengo que morir luchando, lo haré. Me están amenazando desde la izquierda radical pero me da igual»

En un ambiente donde reina el postureo y la mentira, Sopeña levanta la voz para retratar a los oportunistas que cuando les convienen critican al Gobierno por puros intereses crematísticos, es decir, de audiencia.

Los mismos que se abrazaban con enfermos de coronavirus ahora son los primeros en llevarse las manos a la cabeza por la ‘distancia social’ —»el derecho a la vida», como dijo el poético socialista Antonio Miguel Carmona en ‘Cuatro al día—.

«¡Es que no llevan mascarilla!», claman. Los que sí llevan los que les destrozaron el coche a una manifestante de Alcorcón, esos la llevan no por motivos sanitarios sino para que no se les vea las caras de delincuentes.

«Ya habrá tiempo para manifestarse, lo importante ahora es la salud», clamaba Joaquín Prat en una entrevista a cuchillo contra Esperanza Aguirre. A la izquierda mediática le incomoda ver tanto ‘facha’ con la bandera de España protestando pacíficamente y para eso recurre de nuevo al ‘ya habrá tiempo…’ .

Cuando ese momento llegue, éstos nos volverán a meter a Franco por las orejas como hicieron durante el año que duró la exhumación del dictador. Y ya nadie se acordará de los 40.000 muertos. Ya les conocen, y por eso la gente les grita «manipuladores y mentirosos» desde los balcones.