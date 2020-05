Xabier Fortes raja de María Casado por dejar TVE tras su purga: «Debía haber acabado el programa»

Xabier Fortes continuará de aquí a final de temporada en ‘Los Desayunos‘ a pesar de saber que no seguirá presentándolos. El periodista gallego, uno de los tres afectados por la impresionante purga ejecutada por Enric Hernández y Rosa María Mateo en la franja matinal, ha sido agraciado con el premio de consolación de volver a las noches. A partir de septiembre, se pondrá al frente de la noche del canal 24 horas, un caramelo menor.

No todos han tenido consolación. María Casado y Máximo Huerta le acompañaban en esa franja matinal pero en la noticia de su cese no se informaba de sus nuevas responsabilidades. Algo especialmente doloroso para Casado, que a diferencia del ex ministro, profesional externo a la casa, llevaba años en TVE desempeñando todo tipo de labores. Por ello decidió tomar las de Villadiego y abandonar desde ya su programa ‘La Mañana’ para emprender nuevos retos profesionales. Desde el pasado lunes 18 de mayo aparece en su lugar su sustituto Diego Losada.

Fortes ha concedido una entrevista al diario El País donde, en otra muestra de poca clase más, raja de su ya ex compañera por su decisión:

La vieja y eterna fórmula de meterle un palo a alguien que no está delante y no puede defenderse opinando sobre lo que debería haber hecho («yo creo que debía haber acabado el programa») para acto seguido añadir unas palabras paternales de que al fin y al cabo estaba en su derecho.

En esa entrevista con el diario de PRISA también habla de su propia destitución. PD publicó que se debió a una decisión de Moncloa que ejecutaron encantados tanto el ‘superdirector’ Enric Hernández como la administradora única cada día menos provisional Rosa María Mateo, con la que Fortes ya había tenido varios desencuentros en el pasado.

(Este movimiento) Es una decisión estratégica del nuevo equipo directivo. Enric entiende que tiene que darle un cambio a la mañana y hay que agradecer que venga con ideas nuevas y que las exponga con tiempo y confianza para aceptarlas. No pedí explicaciones cuando me nombraron, no voy a pedirlas ahora que me cambian. Hay que ser elegante también en las salidas.

Las relaciones entre ambos estaban rotas.

Todo pudo haber venido a cuenta de los tejemanejes políticos en abril de 2019 respecto a la fecha de celebración del debate electoral entre los candidatos a la presidencia del Gobierno.

Yo iba a presentar ese debate y era mi lugar decir algo. Entendí, y me puedo haber equivocado, que el cambio de fecha obedecía a presiones externas y RTVE debe ser independiente. Entendía que, si cedíamos a esas presiones, hacíamos el debate el martes; si nos manteníamos, el debate, el primero hecho en la televisión pública, sería el lunes, en la fecha que habíamos pactado. Se lo consulté a Begoña Alegría [directora de informativos entre julio de 2018 y enero de 2020], que me apoyó, y puse ese tuit. Era evidente que podía tener problemas, pero lo hice con toda la intención del mundo, porque interpretaba esa decisión como respuesta a ciertas presiones. El debate salió en su día, tuve el honor el presentarlo, y por tanto no me arrepiento de nada.

Imagino que a los jefes -a la jefa- no le gustaría y lo entiendo. Ella [Rosa María Mateo, administradora única de RTVE] tenía una idea, con toda la mejor intención del mundo. Yo tenía otra. Debemos tener la independencia esté quien esté en el Gobierno o en la oposición. Habíamos hecho una oferta. Si quieren la cogen y si no quieren no, pero no tenemos que estar en el mercadeo político. Por hacer ese movimiento, conseguimos hacer el debate. Si me pasó factura, no me consta, no lo sé.