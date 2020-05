Zak Brown: «Desde hace meses sabíamos que Carlos Sainz y Ferrari tenían conversaciones»

El máximo responsable de McLaren, Zak Brown, no parece tener muchos amigos en Maranello y por ello tras la marcha de Carlos Saínz a la histórica Scuderia Ferrari ha sido el primero en desvelar algunos “secretos” de motorhome.

“Hace meses que Ferrari estaba en constante contacto con el entorno de Carlos y nosotros éramos conscientes de todo ello”, ha explicado sin problemas Brown a los compañeros de la prensa italiana.

“Todo tiene su origen hace tiempo y el rumor de la marcha de Vettel a finales de la temporada 2020 ya nos llegó con mucha insistencia en el parón invernal. Se trabajaba en varias direcciones como es normal en la F1, formar parte de Ferrari es el sueño de cualquier piloto”.

Brown no tan sólo se limita a explicar lo sucedido hasta el anuncio oficial por parte de Ferrari de la llegada de Carlos Sainz, ya que el americano vaticina negros nubarrones en el box del equipo italiano durante los próximos meses.

“Estoy seguro de que en el box de Ferrari no habrá un ambiente positivo, porque por el momento el equipo está muy lejos de parecer una familia feliz. Toda esta situación durante el 2020 nos va a dejar enfrentamientos directos y complicados como el que se vivió en Brasil en 2019 entre los dos pilotos”.

HABLARON CON RICCIARDO EN EL 2019

“Cuando empezamos a ver la situación de Ferrari y Carlos hace meses, decidimos buscar un sustituto. Siempre nuestro candidato ha sido Daniel Ricciardo y nunca hemos considerado la opción Vettel a pesar de que se ha dicho todo lo contrario”, asegura Brown.

“Con Carlos siempre hemos tenido un trato muy sincero y hablamos de su futuro el pasado invierno. Le preguntamos si quería correr con nosotros o aceptaría la oferta de Ferrari, por eso no ha sido una sorpresa todo lo ocurrido”.

VETTEL NUNCA FUE EL OBJETIVO

La posible vinculación de Vettel con McLaren se empezó a argumentar tiempo atrás en plena crisis con Ferrari.

Todo ello en base a los motores Mercedes con los que contará el equipo en 2021 y además por la presencia del alemán Andreas Seidl que es el actual Team Principal de la escudería que preside Zak Brown.

Seidl y Vettel habían coincidido ya durante la época en la que ambos estuvieron en BMW.

“Sebastian es un gran piloto”, comenta Brown, “aunque nunca estuvo en nuestra agenda. Los planes de McLaren siempre han pasado por continuar con Carlos o fichar a Daniel”.

“Creo que finalmente la decisión que va a tomar Sebastian será la de retirarse de la F1, no parece tener lugar ni en Mercedes ni en Red Bull y no le veo en Renault. Él quiere un equipo que le de opciones de ganar carreras en 2021 y no lo tiene fácil”.

Esa es la opinión de Brown, ya que otros como Mr. E están haciendo todo lo posible para que Vettel no abandone el Mundial de F1 y pueda ser compañero de Hamilton en 2021.

El damnificado de todo ello sería Bottas. Por el momento su representante ya ha hablado con Renault para acercar posturas.

Pedro Fermín Flores