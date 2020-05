Entrevista a Fernando Paz (El Toro TV): «Sánchez no tiene ninguna convicción, ejecuta órdenes que determinan otros»

«Un nuevo orden mundial». Lo anunció la ministra María Jesús Montero y lo ratificó Pedro Sánchez cuando dijo que la pandemia sirvió para impulsar procesos que ya venían de antes.

«Y puede que por una vez haya dicho la verdad», afirma el historiador Fernando Paz, que desde ‘La Inmensa Minoría’ (El Toro TV), ata cabos para que podamos entender el subsuelo ideológico que hay en eso que el Gobierno llamó ‘nueva normalidad’.

«Lo que intentamos es hacer ver a la gente que todo obedece a un mismo impulso. Sánchez ha dicho que la pandemia ha servido para impulsar procesos que ya venían de antes y por una vez en eso ha dicho la verdad»

«Hay una división entre soberanistas y globalistas. Los que defienden la soberanía nacional y los que preteden hacer tabla rasa de las fronteras para crear una sola comunidad mundial. Los planes globalistas no son ni de derecha ni de izquierda, no vienen a imponer un régimen comunista. El Gobierno de Sánchez está ejecutando medidas que toman otros»

«Yo no creo que Podemos sea comunista. Europa está siendo un laboratorio para las políticas globalistas. No hay ningún país como España que esté tan implicado en el experimento globalista. Sánchez es un dirigente que está ejecutando lo que otros determinan. Su único vector es su interés personal, no tiene ninguna convicción, es un personaje dúctil, maleable, ideal para llevar ese proyecto a cabo»

«El modelo del PSOE ha siempre el PRI, una cosa mejicano-argentino como el modelo de Podemos no es Pekín sino Venezuela. El guerracivilismo le viene muy bien para fragmentar y dividir la sociedad, la suma de minorías le va asegurar el poder. Iglesias es quien dirige la Agenda 2030 que es la agenda globalista y no tiene nada que ver con el comunismo»

«Construir un solo mundo con un capitalismo transnacional y con un domesticación en el plano cultural. Ese es el proyecto de la agenda globalista. Vivir para trabajar y a mayor gloria de un capitalismo transnacional, como el modelo chino»

«Fue muy curioso ver a los antiglobalización atacar a Trump cuando defendía la industria nacional y mayor proteccionismo. Era un sinsentido que demuestra como la izquierda radical trabaja para los poderosos»

