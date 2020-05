Javier Marías critica a Rosa María Mateo por ‘suprimir’ los informativos de TVE a costa de una sucesión de ‘Aló Presidente’

Y desde que estalló esta epidemia (bueno, ya antes, pero no de forma tan insultante), los informativos de TVE —o el único que veo, el de las 3— se parecen cada vez más a los de aquel locutor, Urdaci, que sirvió con abyección al Gobierno de Aznar», estalla el escritor y columnista Javier Marías en su columna de este 24 de mayo de 2020 en ‘El País semanal‘.

Marías ataca a la administradora única cada día menos provisional, Rosa María Mateo -«de quien guardaba buen recuerdo de su larga etapa como presentadora»- por ‘suprimir’ lo que antes eran informativos por «interminables comparecencias» del presidente del Gobierno y sus ministros:

El pecado actual de ese ente financiado por todos es que ha decidido algo muy grave: que en realidad no haya informativos . El programa de lo que llaman así suele ser el siguiente: suplantación o usurpación de las noticias por interminables comparecencias de Pedro Sánchez, María Jesús Montero (los más verborreicos y vacuos), Illa, Ábalos, Marlaska y demás.

Pero la crítica se extiende y va más allá:

Marías se queja de lo bien que tratan en TVE al vicepresidente Pablo Iglesias:

Noticias para idiotas, falsas noticias, cuando no ocultación de las que sí lo son. Que yo sepa, y por poner un par de ejemplos significativos, en TVE no existió el enfrentamiento del Vicepresidente Iglesias con el poder judicial a raíz de la sentencia contra una correligionaria suya que le sentó mal, ni la fricción que se sacó de la manga con las policías nacional y urbana. Me pregunto cuánto nos falta para que ese Vicepresidente salga bajo palio a la calle, es tanto lo que se lo blinda y protege, en el Gobierno y en TVE.