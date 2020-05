El Quilombo / Mentir a los españoles para salvar a Sánchez le pasa factura a Atresmedia: sus acciones valen la mitad que hace seis meses

En Atresmedia la curva que más que preocupa no es la del coronavirus sino la de su cotización en bolsa. El gráfico no deja lugar a dudas: a día de hoy las acciones del grupo mediático más afín a Pedro Sánchez (no a Podemos) valen la mitad de lo que valían en diciembre de 2019.

La cotización de la acción de Atresmedia ha pasado de valer casi 4 (cuatro) euros en diciembre de 2019 a valer solo 2,21 euros.

La caída ha sido brutal, a plomo. De cerrar un 2019 pletórico con unos ingresos netos de 1.039,4 millones de euros, ligeramente por debajo (-0,3%) de los 1.042,3 millones de euros que logró en 2018, el primer trimestre de 2020 ha sido catastrófico ganando apenas 21 millones de euros, casi un 25 por ciendo menos.

Sus ingresos publicitarios se redujeron desde los 257,5 millones de euros hasta los 223,4, 34 millones menos. La televisión ingresó 210,3 millones, un retroceso del 12,5%, mientras que la radio facturó 15,9 millones, un 20,3% de caída. Y todavía falta la factura que le va a pasar el COVID-19.

La alarma es total y, como adelantaba Periodista Digital, el cabreo monumental en parte de su accionariado ya no se disimula. Es verdad que José Crehueras, presidente de Atresmedia, tiene controlado todo conato de rebelión en su consejo de Administración.

Pero también es verdad que el grupo de comunicación no levanta cabeza desde 2018 en el que registró una caída superior al 43 por ciento en bolsa, que ha rebajado su valor de mercado a poco más de 1.000 millones de euros.

Unas cifras que le han borrado la sonrisa a sus directivos millonarios —Silvio González, Javier Bardají y Mauricio Casals— tan acostumbrados a vivir al calor del poder de turno.

Cada día que pasa pierde más terreno respecto a Netflix y a los anunciantes, que prefieren invertir su dinero en mercados más atractivos que el menguante sector televisivo.

Las voces que ponen el grito en el cielo son las que más tienen que perder con la hecatombe económica que se avecina.

Hablamos de los Entrecanales (Acciona) o de la alta burguesía catalana del Sabadell que no entienden como estrellas del grupo como Julia Otero o Antonio García Ferreras ponen alfombra roja los ministros podemitas que defienden la subida del salario mínimo o el ingreso mínimo vital, medidas que provocan urticaria en el IBEX.

Es comprensible cuando se analiza desde la perspectiva de las cuentas de resultados de Atresmedia. Poner por las nubes a un ministro comunista confeso como Alberto Garzón que pretende eliminar la publicidad del juego en televisión —un negocio que les hace ingresar 85 millones de euros al año, unos siete millones al mes— o que desprecia al turismo de cara a la campaña de verano es tirar piedras sobre su propio tejado.

LA GOTA QUE COLMÓ EL VASO

La gota que colmó el vaso fue el acuerdo con Bildu sobre la derogación íntegra de la reforma laboral. Para Planeta, accionista mayoritario de Atresmedia, fue una puñalada trapera. Pedro Sánchez le había prometido a José Crehueras en un encuentro en Barcelona que no profanaría el Santo Grial de las políticas del empleo del PP. A cambio, contaría con el apoyo de La Razón y laSexta/Antena 3.

Hay que fijarse en el editorial de El Mundo de este 24 de mayo de 2020, un socio estratégico de Atresmedia, para entender la sensación que se respira en parte del accionariado de Atresmedia:

«Con una probable caída del PIB este año de entre el 9,5 y el 12,4%, y un daño irreparable en sectores tan determinantes como el de la automoción o el turismo, los españoles no pueden permitirse ni que su Gobierno se eche en brazos de los proetarras y les ofrezca una derogación de la reforma laboral «absurda y contraproducente», en palabras de la ministra Calviño, ni que el presidente intente sacar la pata del agujero con anuncios de pan y circo como los de ayer sin estrategia ninguna ni credibilidad».

Hola @_anapastor_

¿Podría @Newtral verificar si es verdad o mentira que no se está guardando la distancia de seguridad,tal y como dicen en este vídeo del programa de Ferreras, en @laSextaTV?

Gracias.

pic.twitter.com/xHDw7QSBPA — Kumy Barcelona 🇪🇸🖤 (@tabarniaBCN) May 23, 2020

La mentira tiene patas cortas. Como las acciones de Atresmedia.