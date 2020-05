El memorable lapsus de Rosa María Mateo que clava la «espantosa» situación de Radio Televisión Española

La administradora única cada día menos provisional de Radio Televisión Española ha cometido un horrible error durante su comparencia de este martes 26 de mayo de 2020 en la Comisión Mixta de Control Parlamentario.

Rosa María Mateo sufrió un lapsus después de que el vocal Eduardo Fernández Rubiño le preguntara por la campaña de desprestigio que sufre la corporación durante su mandato y las medidas que había tomado la empresa pública para proteger a sus trabajadores durante la crisis del coronavirus.

Así las cosas, más que un lapsus, puede que a Mateo le haya traicionado el subconsciente, dado que la situación del ente que preside es terrorífica.

Mateo tendrá que comparecer por segunda vez, el próximo jueves, debido a que la crisis sanitaria del coronavirus impidió que acudiera al Parlamento el mes pasado (ha de hacerlo una vez al mes), por lo que lo hará por las correspondientes a abril y mayo.

VOX le acusa de haber intentado ‘freír’ a Santiago Abascal en una habitación a 30 grados

En la comparecencia, Rosa María Mateo ha sido muy cuestionada por la oposición, muy descontenta con la actual situación de RTVE.

El portavoz de VOX en la Comisión, el diputado Manuel Mariscal, le ha acusado de intentar achicharrar al líder político de la formación derechista, Santiago Abascal, en la previa de una entrevista que tuvo lugar en TVE con Carlos Franganillo:

La respuesta de Mateo fue la siguiente:

No puedo esperar otra cosa de ustedes. La palabra España les llena la boca, pero es lo único que les llena la boca. No es verdad nada de lo que dice. En esa sala hemos estado todos y nos hemos achicharrado, no es que os hayan intentado achicharrar. Es una sala donde la calefacción funciona fatal. Son un partido que cuando ven alguien de extrema izquierda, le llaman de extrema izquierda. En cambio, dicen que no se les puede llamar de extrema derecha. Yo digo que ustedes son un partido de derechas y ya está