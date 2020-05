El Quilombo / Un rabioso Ferreras llama ‘tontos de la ultraderecha’ a los que se burlaron de él por las playas «abarrotadas» de La Barceloneta

La apoteósica ‘cagada’ de Antonio García Ferreras en ‘Al Rojo Vivo’ conectando con una reportera en La Barceloneta para mostrarnos «playas abarrotadas de gente» cuando las imágenes decían exactamente lo contrario ha dejado secuelas en el propagandista mayor del régimen.

Se ve que le ha molestado a Ferreras que las redes sociales hicieran jirones la cortina de humo tejida por la cadena oficial del Gobierno para lanzar el mensaje de que si había un rebrote del coronavirus, la culpa ya no sería de Sánchez sino de los irresponsables e incívicos ciudadanos.

«Deben pensar que están en fase 15 porque se están bañando, ¿no?», preguntó a la reportera Diana García que se encontraba a pie de playa.

«Vemos alguna conducta no apropiada, pero son pocos. No se guarda la distancia, la gente toma el sol y alguno se ha traído la sombrilla. Ojo, no está permitido, solo se puede pasear o hacer deporte», dijo la reportera intentando corregir a su jefe sin que se note.

Un rabioso Ferreras llama ‘tontos de ultraderecha’ a los que se burlaron de él por las playas ‘abarrotadas’ de La Barceloneta. pic.twitter.com/mYWKimAm7g — El Quilombo (@ElQuilombo4) May 26, 2020

El problema para Ferreras fue que justo en ese momento la imagen que captaba la cámara era de absoluta tranquilidad. Mientras Ferreras intentaba vender la burra de lo irresponsables que son los ciudadanos y lo generoso que es Pedro Sánchez al dejarnos salir a pasear en la desescalada, las redes se mofaban sin piedad del manipulador.

Ferreras quedó tocado. «Se van a enterar», dijo para vengativo sus adentros. Y este 25 de mayo de 2020 volvió a mostrar imágenes de algunas (esta vez sí) repletas de personas durante el fin de semana mientras tildaba de ‘tontos de ultraderecha’ a los que se rieron de sus chapuzas informativas.

«Estamos viendo unas relajaciones tremendas, aunque algunos tontos en la extrema derecha o en el independentismo digan que nos lo hemos inventado», ha dicho.

«Dicen es mentira, que no pasaba eso el viernes, La Sexta. Fíjense el viernes, el sábado, el domingo…», ha dicho con imágenes de playas llenas de gente.

«Estos son comportamientos que pueden provocar una reactivación del virus. No lo decimos nosotros, lo dicen los miembros del CSIC, científicos, los del comité sanitario… ¡Un poquito de seriedad!».

El manipulador del ‘clan Newtral’ que dijo que el terrorismo machista mataba más que el coronavirus pidiendo ahora seriedad.

Seriedad es no intentar engañar a los espectadores vendiendo el relato tóxico de Moncloa como también hizo, ese mismo día, TVE. ¡Faltaría más!