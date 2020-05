Herrera señala a los culpables de la marcha de Nissan: «La empresa no quiere ser una marioneta en manos de imbéciles con votos»

Carlos Herrera mete doble ración de palos al Gobierno socialcomunista.

Concretamente desde su editorial de ‘Herrera en COPE‘ y su tribuna de los viernes en el diario ABC.

El periodista asegura este 29 de mayo de 2020 que el Ejecutivo central trató de despistar al personal sobre el asunto de Nissan arrojando tinta de calamar con el numerito de Pablo Iglesias en la Comisión de Reconstrucción en el Congreso de los Diputados y con un Patxi López que estaba a por uvas.

Pero Herrera no picó el anzuelo:

Para Pablo Iglesias, y el resto del Gobierno que mangonea, todos somos golpistas. Es golpista la Guardia Civil, la Policía, los jueces, la oposición y una buena parte de los medios de comunicación. Todos queremos promocionar una asonada mediante la cual desmontar el gobierno legítimo de Sánchez , evidentemente, por medios ilegales. Eso dijo el vicepresidente en esa cosa que preside Pachi López y que parece ser algo relacionado con una comisión de reconstrucción nacional, lo cual lleva a la chanza, pero que no conviene que nos despiste. No nos equivoquemos: el numerito acusando a Vox de golpista lo llevaba preparado de casa Iglesias para distraer la importante noticia del día que afecta a no pocos trabajadores españoles residentes en Cataluña . Nissan, la empresa japonesa, ha dicho que se va de Barcelona . Como seguramente dirán algunas empresas más a poco que las circunstancias les inviten a ello.

Para el periodista de COPE y ABC, el simple hecho del soberanismo de ida y vuelta en Cataluña ya supone una traba clara para la estabilidad de cualquier empresa:

Por supuesto, entiende las razones de la marcha de Nissan viendo en qué manos está la política laboral:

Si yo soy el señor Nissan y sé que tengo que entenderme con un gobierno que pacta con filoterrroristas su política laboral, ciertamente me lo pienso. Es evidente que yo, señor Nissan, me arriesgo a que el inexplicable Pablo Iglesias también me llame golpista, pero sé que en el fondo los españoles entenderán que los empresarios de verdad funcionamos con otros componentes espacio-tiempo. Las empresas no quieren inseguridad jurídica, no quieren ser marionetas en manos de imbéciles con votos, no quieren arriesgar el dinero de sus accionistas por asuntos tan sumamente vaporosos como la independencia y no quieren prestarse a experiencias sociopolíticas de signo incierto que pueden destruir sociedades prósperas como se destruyó la venezolana. Las deslocalizaciones están a la orden del día, pero lo único que hay que preguntarse es por qué se mantienen las factorías en el Reino Unido o en Alemania y, en cambio, no se mantienen aquí. O por qué se perdió un importante contrato en Astilleros que en el sur de España habría resultado tan importante.