Manuel Castells se ‘doctora’ en una entrevista en Público: «Copiar es de inteligentes»

Como buen albaceteño, concretamente de Hellín, debe ser un consumado maestro en el manejo de la navaja.

Y lo que ha hecho Manuel Castells, ministro podemita de Universidades, ha sido propinarle un navajazo metafórico en todo el corazón de esos esforzados estudiantes al soltar una de esas frases para el mármol.

A juicio de este miembro académico del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, aquí lo importante es que el alumno saque adelante los exámenes aunque tenga que recurrir a la manida añagaza de copiar.

Pero es más, es que el propio Castells defiende en una reciente entrevista al diario Público que aquel que copia y, se sobreentiende que no le pillan, es inteligente.

El diario dirigido por Virginia Pérez Alonso le plantea al ministro de Universidades que hay varios estudiantes que han denunciado haber tenido exámenes tipo test en los que no han tenido ni tiempo de leer las respuestas. Y le cuestiona si hay universidades o docentes más preocupadas en que los estudiantes no copien a que adquieran conocimientos. ¡Ojo a la respuesta ministerial!

Puede ser un problema. La obsesión de que no copien es un reflejo de una vieja pedagogía autoritaria. Si copian bien y lo interpretan inteligentemente es prueba de inteligencia. Hoy en día tenemos sistemas informáticos que detectan textos copiados, que esos sí que son punibles. Pero la velocidad de los test es un mal sistema pedagógico. Hablo como profesor, no como ministro, porque ahí sí que hay desigualdad por motivos psicológicos que nada tienen que ver con el conocimiento.

Y de paso, a pesar de reconocer que el uso de cámaras y micrófonos no invade más la privacidad de los alumnos que lo que pueden hacerlo las redes sociales, considera que no deberían de hacerse los exámenes con ese tipo de tecnología. Es decir, insiste en la idea de que todo el monte es orégano y que el alumno pueda copiar a capón:

Sí que lo es, pero no menos que la que hacen las redes sociales que utilizamos cada día. En el mundo digital la privacidad ya no existe… Personalmente no veo la necesidad de por qué los exámenes requieren cámara abierta, pero yo vengo de otra galaxia académica. Aprendo esta cada día, ya me lo explicarán.