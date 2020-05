Eduardo Inda: «Sánchez e Iglesias odian a la Guardia Civil y aman a Otegi»

Eduardo Inda tiene muy clara la explicación de lo que está sucediendo esta semana en el seno del Ministerio del Interior con la purga de distintos altos mandos de la Benemérita:

«Pedro Sánchez y Pablo Iglesias odian a la Guardia Civil y aman a Otegi».

Fernando Grande-Marlaska ha pasado de autodenominarse «juez conservador a autocalificarse ahora de ministro progresista», dice Inda, quien este 30 de mayo de 2020 detalla en OKdiario cómo el PP negoció con Marlaska para convertirle en fiscal general del Estado.

Eso recuerda Inda, para desvelar inmediatamente la identidad del sujeto:

«Ojo al dato, adivina adivinanza: Fernando Grande-Marlaska. Se lo repito, Fernando Grande-Marlaska, para que no piensen que me he equivocado».