Losantos: «Si España evita la dictadura de Sánchez e Iglesias será porque ha aprendido a no pasar una a estos matones»

Federico Jiménez Losantos lo puede decir más alto, pero no más claro.

O el personal se apresta a no dejarse contaminar por las mentiras de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias o, lamentablemente, pueden instaurar en España una dictadura de la que resultará complejo salir.

Este 31 de mayo en su tribuna en Libertad Digital, el periodista turolense comienza recordando como gente como Irene Montero tratan de inocular en la población un mensaje falso pero que, bien envuelto en papel celofán, seduce a muchos votantes:

El cráneo previlegiado de la ministra de Igualdad , oquedad donde toda palabra es eco, todo concepto prestado y cada sílaba de alquiler, ha alumbrado esta semana una fórmula que ahorra toda investigación histórica y coloca lo que la Humanidad ha hecho hasta hoy, de idiomas a batallas, de basílicas a pantanos, de música a filosofía, bajo la sospecha de la identidad política del que lo cuente, que destiñe en todo lo contado. El párvulo magín de Irene Montero ha producido, es decir, copiado, porque toda la podemia graznó lo mismo en las redes, una frase cuya sinceridad no puede honrarle porque es ajena pero cuya claridad hay que agradecer: «ese es el problema: estamos llamando terroristas a los que Franco llamaba terroristas».

Señala Losantos que la salida de pata de banco de Montero sigue los mismos esquemas que ya emprendieran Mao o Pol Pot:

Sin saberlo, porque se lo impide su ignorancia, siempre en guerra con la gramática, la historia y todo saber codificado, lo que hace la Ignara es aplicar a una parte de nuestra historia, los últimos años del franquismo, que desconoce por partida doble, porque ni la vivió ni ha sido capaz de estudiarla, el mismo esquema intelectual que llevó a Pol Pot, Mao y otros genocidas comunistas a destruir o prohibir todo lo que no coincidía con sus ideas preconcebidas, que se convertían en la interpretación de la historia que en ese momento imponía el partido comunista. Decenas de miles de monumentos budistas fueron demolidos en China , millones de documentos de la civilización más antigua del mundo fueron quemados, la pintura, la cerámica, la literatura y cuantas artes fueron genialmente cultivadas por los sabios chinos durante tres mil años fueron destruidas por el PCCh, el del virus. Se salvó bastante, porque era mucho a destruir y los lerdos del librito rojo no sabían qué era lo más valioso, salvo quizás para robarlo y venderlo.

O eso por no hablar de lo que sucedía en la Rusia de Lenin:

La doctrina básica viene, como todo el terror comunista, de Lenin y alcanza su cénit en Lyssenko , creador de la «ciencia proletaria» al gusto de Stalin . Aquel siniestro majadero decidió aplicar la vulgata leninista, que subordina todo a la política que marque el Partido ese mes, y que debe ser obedecida por vegetales, animales y minerales, microbios, virus y vacunas, por todo aquello, en fin, que pueda pasar por el laboratorio para establecer científicamente su naturaleza. Pero como la única ciencia es el marxismo-leninismo, si un biólogo burgués da con la fórmula química para salvar el tomate de alguna plaga, esa fórmula será burguesa y debe desecharse. Es más, al biólogo habrá que mandarlo al Gulag , para que se pudra. No hay vacuna para el estigma de la clase social maldita. Eternamente culpable.

Hace una comparación demoledora para Irene Montero:

Pero por mucho que se empeñen estos comunistas en cambiar el nombre de las cosas, la naturaleza de las mismas seguirá invariable:

Se dirá que medio siglo después, Mozart sigue siendo Mozart y el Partido Comunista Chino una banda asesina, corrupta y terroríficamente cruel. Pero en la mentecilla de algunos bípedos y bípedas sigue vivo el afán iconoclasta de destruir lo que no comprenden o no saben cómo tratar. Los jemeres rojos mataron a todo el que llevara gafas, porque servían para leer y nada bueno podía salir de los libros, que no plantaba el campesinado. Irene, la Nueva Abentofaila, filósofa autodidacta y pensadora a tientas, pretende algo más: que las palabras no sean sólo palabras, que cada una se impregne de un contenido no verbal, sino ideológico y de clase, que sean armas arrojadizas. Cuando el FRAP reivindicaba sus crímenes

Y le recuerda algo evidente, por más que siga teniendo alergia al franquismo:

Vayamos al caso de Iglesias Peláez. Junto a la Información de Carlos Dávila, Segundo Sanz resumía así en OK Diario su democrática hazaña:

«Lo que no cuenta el papá —acusado de asociación ilícita— son los planes violentos y orquestados de antemano que tenía para aquel día el Frente donde él combatía vía FUDE. Iglesias Peláe z llamó a participar en una marcha donde el Comité Coordinador pro-FRAP había articulado «grupos de protección» para «responder con la violencia revolucionaria a la violencia fascista», según el comunicado que reivindicó aquel derramamiento de sangre. «El ajusticiamiento de los asesinos policías el primero de Mayo en Madrid ha producido gran entusiasmo entre todos los sectores populares», recogió el texto.»

Tampoco existen dudas sobre cómo hubiesen reaccionado los del bloque socialista-podemita si el padre de Iglesias hubiese sido condenado a la cárcel por pertenecer a grupos violentos de la extrema derecha:

Como todo esto viene del bofetón de Cayetana en respuesta a las bofetadas que venía soportando, con la complicidad de Batet , del Macho Alfa Rojo , vamos a suponer que, en vez de haber ido a la cárcel como parte de una organización criminal comunista, Papá Iglesias lo hubiera sido por pertenecer a los Guerrilleros de Cristo Rey o a cualquier grupo violento de extrema derecha. ¿Qué habrían dicho las cayetanas del PSOE y Podemos? Algo no muy distinto que lo que dicen siempre contra el PP y contra Vox: que de tal palo tal astilla, que son los apellidos del capitalismo eterno, que son los títulos aristocráticos de la explotación secular de los pobres, etc.

Exige a la derecha no callarse ante la izquierda y quitarse de una vez por todas ese complejo de inferioridad:

Sin embargo, algunos creen de buena fe –Casado y los suyos no, es puro cálculo electoralista a lo Rajoy: no moverse y el Gobierno caerá solo- que responder a la Izquierda con las mismas armas dialécticas, mejoradas en el caso de Cayetana, porque nadie de la Izquierda le llega al tacón, es malo políticamente para la Derecha. Y la razón es la superioridad mediática de la Izquierda, que le permite presentar como víctima de no se sabe bien qué calumnia, a un maltratador habitual de sus oponentes políticos, como se ha visto con Espinosa de los Monteros en la Comisión de Redestrucción.

En mi opinión, esa superioridad mediática viene del mismo complejo de inferioridad en que se recrea la Derecha desde que trajo la Democracia. Porque no fueron Álvarez del Vayo, sus jóvenes asesinos y propagandistas los que trajeron a España libertad alguna. Ellos se arrogaron el derecho a matar a quien les pareciera, como han hecho siempre los comunistas; y en especial desde que Lenin, hace un siglo largo, creó el primer totalitarismo.

No hay que pasar una

Cuando la Nueva Abentofaila, filósofa autodidacta y docta en bulos, amenaza a la Oposición, como hace el Gobierno despótico venezolano, que es su modelo, no hay que achantarse jamás. Si amenaza su todavía marido, menos aún. A quien no respeta más que la fuerza, aunque sea dialéctica, no se le puede tratar con elegantes evasivas ni acicaladas ironías cobardianas.