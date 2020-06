Ana Pastor hace el programa que le gusta a Iglesias: Juliana, Méndez y Escolar nos intentan colar que hay una conspiración contra el Gobierno

Pablo Iglesias abrió la veda, y sus esbirros mediáticos se lanzaron gustosos a la tarea.

Todo forma parte de la misma estrategia: en un primer momento se trató de sembrar la alarma entre la población de que la derecha, efectivamente, anhelaba y deseaba un golpe de Estado.

Después, este 6 de junio de 2020, el vicepresidente de Gobierno emitía un vídeo donde censuraba «la actitud» de la derecha: «La estrategia de crispación sirve para opacar otros debates y revela la conciencia de su propia derrota. Provocan porque saben que no pueden ganar».

Inmediatamente, esa teoría encontró acomodo en el universo catódico. ¿Conspiración contra el Gobierno? Ese fue el tema estrella propuesto por Ana Pastor en su programa de laSexta ‘El Objetivo’, y Enric Juliana, Daniel Basteiro, Ignacio Escolar y Lucía Méndez se entregaron con fruición a la tarea.

Yo llevo muchos años siguiendo la política y todos los Gobiernos cuando tienen una crisis grave…¿cuántas conspiraciones no hemos visto en este país? Empezando por el sindicato del crimen de Felipe González. La conspiración de las conspiraciones que fue el 11-M. Creo que es fantástico desviar el tiro y Pablo Iglesias es muy hábil. Él pone en circulación una cosa y desde el punto de vista de la comunicación política no tengo nada que decir. Pero si Marlaska no hubiera cesado a Pérez de los Cobos como lo hizo nadie estaría hablando de conspiraciones. Él inició esta juerga.