EXCLUSIVA / El Mundo despide a Javier Negre por ‘Estado de Alarma’ y por criticar la publicidad institucional del Gobierno

El adjunto al director de la dirección audiovisual de Unidad Editorial y periodista de El Mundo, Javier Negre, ha sido despedido este 8 de junio de 2020 por criticar las dádivas del Gobierno a los medios, entre ellos a El Mundo, y por su participación en el exitoso ‘Estado de Alarma’.

Así se lo ha comunicado la dirección del periódico al entregarle la carta de despido. Las críticas de Negre a la campaña institucional ‘Salimos más fuertes’ han sido determinantes.

Previamente, Negre había sido solicitado a la dirección de Unidad Editorial la semana pasada oficialmente su desvinculación de la empresa a causa del trato trato recibido por motivos ideológicos y las presiones de los últimos meses.

La proximidad de Negre a VOX generaba también recelo en ‘El Mundo’, donde la podemita Lucía Méndez y el sector más izquierdista del periódico —la sección Papel, por ejemplo— gana cada vez más peso.

Algo similar ocurrió con Fernando Sánchez Dragó, muy cercano a Santi Abascal y despedido de El Mundo en marzo de 2020.

Negre no ha querido hacer declaraciones al respecto.

DIEZ AÑOS EN UNIDAD EDITORIAL

Negre acaba así su relación laboral con Unidad Editorial donde ha trabajado más de diez años en los que empezó como becario en la sección Política de El Mundo y acabó siendo corresponsal de El Mundo en el País Vasco, reportero estrella del suplemento Crónica y autor de numerosas exclusivas.

EN 2019 fue nombrado adjunto a la dirección audiovisual de Unidad Editorial.

Su estilo llano y sin complejos le convirtieron en uno de los enemigos a batir por Podemos, el PSOE, la izquierda mediática y por el independentismo y ha recibido numerosas amenazas de muerte dirigidas a él y a su familia.

La relación con El Mundo era más o menos idílica hasta el pasado noviembre cuando una sentencia en primera instancia contra Negre por el uso ilegítimo de una fotografía de Facebook de una mujer que había colocado un superior de Negre agrietó las relaciones que habían sido cordiales hasta la fecha.

Unidad Editorial decidió no recurrir aquella sentencia sin el beneplácito de Negre y la izquierda radical tergiversó la misma para construir una campaña viral contra el periodista basada en la falsa premisa de que había sido condenado por inventarse una entrevista.

Una fake news en toda regla dado que Negre grabó aquellas declaraciones a la primera víctima de Morate para las que se desplazó hasta Cuenca y las convirtió en un reportaje.

El juez consideró en una línea de una sentencia que aquello no fue una entrevista sino un reportaje basado en unas declaraciones grabadas que están incluso aportadas al sumario judicial y que no fueron negadas por la otra parte.

Cualquiera que leyese el artículo de Negre y tuviese conocimiento de Periodismo sabría que aquello que hizo fue un reportaje declarativo y no una entrevista formal.

La izquierda se lanzó a degüello contra Negre inventándose que fue condenado por inventarse una entrevista y que le habían despedido como colaborador de Todo es Mentira por esa razón.

La realidad es que Negre comunicó formalmente a la dirección de ‘Todo es Mentira’ un mes antes de la publicación de aquella sentencia que abandonaba el programa porque a su madre le habían detectado un cáncer y necesitaba más tiempo para cuidar de ella.

En ‘Todo es Mentira’ ocultaron esa información y meses más tarde cuando Negre reapareció y amenazó con acciones legales pues el programa de Risto tuvo que rectificar su fake news.

FUEGO AMIGO

La presión externa contra Negre fue tan brutal que varios enemigos del periodista en Unidad Editorial y cercanos a la izquierda radical vieron la oportunidad perfecta para cobrarse su cabeza y buscar su muerte civil. No aguantaban su proximidad a partidos como el PP o Vox.

Comenzaron a filtrar información falsa a confidenciales contra Negre, a crear cuentas falsas con el logo de El Mundo diciendo que Negre se había inventado más historias e incluso el sindicato anarquista CNT presionó a la empresa para que le despidiese.

Eran los mismos que habían logrado el despido de Salvador Sostres o habían atacado a Eduardo Inda, Arcadi Espada, Fernando Sánchez Dragó o Salvador Sostres.

LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN LE EXONERA

Para calmar esa rebelión interna del ala más radical de El Mundo, que aún sabiendo que no había invención de entrevista presionaron para que lo echasen, Unidad Editorial decidió encargar una comisión de investigación a la consultora de compliance Broseta que durante meses evaluó la trayectoria periodística de Negre y tomó declaración a numerosos testigos de la labor periodística de Negre. Éstos declararon mayoritariamente a su favor.

La comisión acreditó la veracidad de la grabación y que el periodista jamás se había inventado un reportaje. Unidad Editorial cerró el caso y mantuvo en nómina al periodista que salió ganador de aquel vía crucis.

Un duro varapalo para el sector más radical de El Mundo que quería acabar con un periodista muy aplaudido por los lectores de El Mundo y autor de algunas de las noticias y vídeos más vistos de la historia del periódico.

REAPARECE TRAS LA ENFERMEDAD DE SU MADRE

Negre reapareció por sorpresa en enero en ‘El Programa de Ana Rosa’ cuando su madre mejoró y explicó que su retirada de los platós no fue por aquella campaña en contra por la sentencia sino por la grave enfermedad de su madre y PP, VOX, Ciudadanos y PSOE celebraron su vuelta y se solidarizaron con el periodista.

El apoyo fue unánime y el periodista volvió a trabajar con normalidad en Avenida San Luis 25, aunque es evidente que ya nada iba a ser lo mismo.

Verse sometido a un tercer grado durante meses en su propia empresa, que sabía que no se había inventado aquel reportaje, tensionó las relaciones con Unidad Editorial.

Llegó el coronavirus y Negre, con el consentimiento de su superior en El Mundo, abrió un canal de Youtube llamado ‘Estado de Alarma’ para contar la verdad sobre el coronavirus que ocultaba Moncloa y muchos medios. Al comienzo de ‘Estado de Alarma’,

Esta plataforma, que arrancó sin ninguna pretensión y en la que trabajaba en su tiempo libre, se convirtió en apenas unas semanas en una de las referencias informativas más seguidas durante el confinamiento.

Comenzaron a aparecer filtraciones desde el propio diario El Mundo contra Negre para atacar su reputación e incluso una colaboradora publicó una columna contra Negre en la web del diario y algunos de sus compañeros del ala radical le criticaron en Twitter.

Negre decidió no entrar en la batalla, no devolvió ningún ataque, no emitió juicios de valor negativos sobre su empresa y se esmeró en seguir aportando vídeos a Unidad Editorial y centrarse en Estado de Alarma, que ya es visto como la alternativa a La Sexta y a todos esos medios comprados por Moncloa.

El canal ya cuenta con numerosos suscriptores que pagan una tarifa mensual para sufragar los medios técnicos del programa y apunta a erigirse en una televisión por Internet que ocupe ese espacio huérfano que había en la parrilla.

A partir de ahora, Negre se dedicará a centrarse en su exitoso canal de Youtube ‘Estado de Alarma’ que está desmontando al Gobierno de bulo y a sus terminales mediáticas fuertemente regadas de publicidad institucional.

Una televisión políticamente incorrecta, que desmonte al Gobierno del bulo y a sus terminales mediáticas y que defienda la unidad de España.

Esta plataforma creada con 0 euros de inversión y con la ayuda de voluntarios y periodistas como Cristina Seguí se ha convertido en el fenómeno audiovisual del confinamiento y en sólo dos meses de vida ha alcanzado la friolera de 252.000 suscriptores superando incluso al Youtube del propio diario ‘El Mundo’ que cuenta con importantes recursos humanos.

El programa tiene audiencias superiores a programas de televisión con varios millones de euros de presupuesto.