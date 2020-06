El Quilombo / Javier Negre habla de su despido: «La izquierda radical tiene mucho peso en El Mundo y exigió mi cabeza»

La exclusiva de Periodista Digital sobre el despido de Javier Negre de ‘El Mundo’ ha sido visto por muchos como otro aviso a navegantes.

Ussía, Girauta, Dragó, Seguí y ahora Javier Negre… Los periodistas incómodos al Gobierno socialcomunista están siendo purgados de la prensa y las televisiones serviles al poder.

Dada la enorme repercusión que ha tenido su salida del diario de Unidad Editorial, Negre ha dado su versión de lo sucedido primero en su cuenta de Twitter y luego en su canal ‘Estado de Alarma’.

«El pasado 25 de mayo de 2020 en una entrevista con Luis Balcarce hablamos de la publicidad institucional en los medios y yo afirmé que me sentía impotente al verlo. También dije que había medios que por el decreto de estado de alarma les obligaban a publicarlo. Moncloa ha puesto 100 millones de euros para comprar voluntades cuando no hay ni para hacer test masivos»

«Criticar la publicidad institucional fue traspasar según ellos una línea roja»

«Nunca había tenido limitaciones a mi libertad de expresión. En ‘El Mundo’ antes se podía hablar libremente y criticar la línea editorial de otros medios. Pero en los últimos tiempos, la llegada de Paco Rosell hizo que la izquierda radical tomara posiciones dentro del periódico. Los pesos pesados han presionado para que referentes del constitucionalista como Dragó sean laminados por su proximidad a VOX.

«Hubo compañeros que quisieron matarme civilmente. Todo aquel que era incómodo para el poder acabó laminado en ese diario»

«Recibo un email después de criticar la publicidad institucional en la que se me dice que debo pedir autorización antes de dar opiniones de YouTube y me advierten de que si no lo cumplo me impondrán medidas disciplinarias. Eso yo no lo iba a hacer bajo ningún concepto. Llevaba meses en una dejación de funciones, me tenían apartado y hablé con mi abogado para buscar una salida»

«Unidad Editorial toleró desde un primer momento que yo participara en ‘Estado de Alarma’. Ni por todo el dinero del mundo firmaría un acuerdo de confidencialidad»

«Ahora tendrá que ser un juzgado el que determine si el despido es nulo o no»

He sido despedido de @unidadeditorial tras diez años dando exclusivas para @elmundoes, siendo incómodo para el poder y jugarme el tipo en el País Vasco y Cataluña por defender los intereses editoriales de mi cabecera y en los lugares donde no quería ir prácticamente nadie. — Javier Negre (@javiernegre10) June 8, 2020

«No sé si ha habido una llamada de Moncloa pero es verdad que hay miedo por perder la publicidad institucional»

«A mí me hace mucha ilusión poder ahora dedicarme de lleno a ‘Estado de Alarma’ en el que se respire libertad. Y tengo una ilusión enorme en ese proyecto. Somos periodistas incómodos»