Una expresentadora de TVE acusa a Rosa María Mateo de tapar la corrupción socialista cuando ella se negó

La que fuera presentadora del telediario de Televisión Española Francine Gálvez ha recordado su etapa como una de las caras visibles del informativo de la tele pública.

Gálvez, que fue la primera mujer negra en presentar un telediario de TVE, fue muy dura con la manipulación del Ejecutivo de Felipe González, que impedía que en la tele pública se hablase del caso Juan Guerra.

Me tocó una etapa muy dura y yo era demasiado joven y demasiado inocente y creía demasiado en el periodismo hasta que vi que en telediario que presentaba no se podía hablar del caso de Juan Guerra (hermano de Alfonso Guerra, vicepresidente de González)

En TVE es que ni se mencionaba y yo llega un momento que digo pero en ¿qué estoy trabajando? Yo estudié para dar información a la gente y no para hacerle la ola al poder. A mí no me pagaban para hacerles la ola y que me utilicen como cara visible que aquí no pasa nada. Me parecía fatal. Creo que soy el único caso de haber dejado el telediario por cuestiones de ética