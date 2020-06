Inda pone de los nervios a Rubio y López con los datos que avalan la gestión de Ayuso en las residencias de mayores

El repaso que le ha metido al PSOE a cuenta de la gestión autonómica en las residencias de ancianos durante la pandemia por el coronavirus ha sido demoledor.

Eduardo Inda, en ‘laSexta Noche‘ del 13 de junio de 2020, destrozó el machacón mantra de la izquierda de lo malo que es el PP, especialmente en la Comunidad de Madrid, ofreciendo los datos del porcentaje de mayores fallecidos en esos geriátricos para demostrar que si alguien puede presumir de trabajo bien hecho es la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El director de Okdiario, a pesar de las constantes interrupciones de Angélica Rubio y hasta del propio presentador, Iñaki López, que veía con desespero como la teoría de fustigar a Díaz Ayuso se le venía abajo ante la intervención plagada de datos irrefutables, exponía sosegadamente el listado que llevaba preparado:

La región con más muertos en residencias, sobre el total de fallecidos por coronavirus, es Aragón. ¿Quién gobierna allí? ¿El PP? No, el PSOE. ¿Cuál es la segunda? ¿La gobierna algún fascista del PP? Tampoco, Extremadura. ¿Y la tercera? ¿Gobernada por un facha? No, es Cantabria, la gobierna el señor Revilla, que era falangista aunque ahora no sabemos lo que es.