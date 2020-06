Google censura a Churchill de su lista de primeros ministros británicos y las redes enfurecen en Reino Unido

La desaparición de una foto del exprimer ministro británico Winston Churchill de una búsqueda en Google ha provocado una ola de indignación en Reino Unido, en plena escalada de barbarie de los Black Lives Matter.

Solo bastaba teclear “Primeros ministros británicos” en Google para ver que la foto de Churchill había desaparecido de la línea cronológica llamada ‘Knowledge graph’ al mejor estilo de la URSS de Stalin.

Esto llevó a que muchos internautas acusaran de censura a Google, plataforma que como Facebook o Youtube no son para nada neutrales en estos temas y siempre soplan a favor de la izquierda.

“Alucinante si esta es una política deliberada, @Google. Es casi seguro que Europa Occidental estaría esclavizada si no fuera por el hombre cuya foto ahora está ausente”, escribió en Twitter Simon Clarke, secretario de Estado para el Crecimiento Regional y el Gobierno Local, en referencia al héroe de la Segunda Guerra Mundial.

Mind blowing if this is deliberate policy, @Google . Western Europe would almost certainly be enslaved if it wasn’t for the man whose photo is now absent. https://t.co/VsURjAVdCs

“Somos conscientes de que falta una imagen de Sir Winston Churchill en su entrada de Knowledge Graph en Google” respondió el buscador, asegurando que “no fue intencional y se resolverá”.

We’re aware an image for Sir Winston Churchill is missing from his Knowledge Graph entry on Google. We apologise for any concern. This was not purposeful & will be resolved. Images in such panels are automatically created & updated. During an update, they can briefly disappear….

— Google SearchLiaison (@searchliaison) June 14, 2020