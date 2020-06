Girauta retrata sin anestesia a Zapatero: «‘Mi príncipe’ es el lobbista de una autocracia donde asesinan a cinco mil floyds al año»

Con José Luis Rodríguez Zapatero hemos topado.

El expresidente del Gobierno ha afirmado en una entrevista con Carlos Herrera en COPE que en la disyuntiva de pactar entre Ciudadanos y Podemos elige a este último porque el proyecto de Albert Rivera «fue uno de los peores experimentos de la democracia. Veremos si ahora se reconvierte», ha dicho.

El canciller bolivariano, principal engranaje en las relaciones con la dictadura chavista de Maduro, ha defendido el Gobierno de coalición que, en su opinión, tiene un «entendimiento razonable» y ha subrayado que no comparte «para nada» las palabras del también expresidente Felipe González que la semana pasada asemejaba el Ejecutivo de socialistas y Unidas Podemos con el «camarote de los hermanos Marx».

El exlíder de Cs Albert Rivera ha replicado a Zapatero a través de las redes sociales y le ha agradecido su crítica porque, ha señalado, «es un elogio, viniendo del peor gestor económico» que ha tenido España y el único expresidente europeo «que apoya la dictadura de Maduro. ¿Tiene algo que contarnos del Delcy gate’?».

Y este 16 de junio de 2020, el ex de C’s, Juan Carlos Girauta, le ha respondido con contundencia desde su columna en ABC titulada ‘Que Rodríguez dice no sé qué’:

Rodríguez es el principal lobbista de la autocracia venezolana. Allí donde las fuerzas del, digamos, orden asesinan a cinco mil floyds al año. La forajida internacional Delcy le llama «mi príncipe», ella sabrá por qué. En la ascendencia venezolana sobre el progrerío español, a Zapatero le sigue Iglesias, verdadero Telémaco de ese Ulises atlántico. Y los de la ceja, casta que ya se ha olvidado, han pasado en herencia de padre a hijo.

¿Experimento de quién, Rodríguez? ¡Deje de proyectar, que parece Alfredo! (No Pérez: el de Cinema Paradiso) Quien todo lo concibió como un experimento fue usted: el tripartit, el Estatut, la ETA y su faisán, el cheque bebé, el no hay ninguna crisis, el Plan E, el déficit de dos dígitos o el envenenamiento de la «memoria histórica». ¿Por qué no te callas?