Abascal avergüenza a Pedrojota Ramírez: «Se ha convertido en el violador en serie de la intimidad de los demás»

Santiago Abascal ha salido en defensa de su compañera de partido Macarena Olona y en contra de las prácticas periodísticas de Pedrojota Ramírez, que según denunciaba la diputada, tal y como recogíamos en PD, había mandado reporteros a rebuscar en la intimidad de su vida privada.

El tuit de Abascal es contundente y demoledor: «Pedrojota fue una víctima de los que quisieron destruirle atacando su intimidad y hoy se ha convertido en un violador en serie de la intimidad familiar de los demás. Es como uno de esos abusadores que sufrió abusos de pequeño y ahora los ejerce con toda crueldad».

Todo vino a cuenta de la denuncia de Olona contra ‘El Español y su director: «Me dicen mis vecinos que @elespanolcom ha ido hoy a mi anterior domicilio interesándose por mi vida privada».

Me dicen mis vecinos que @elespanolcom ha ido hoy a mi anterior domicilio interesándose por mi vida privada. ¿De verdad? ¿Con la que nos está cayendo encima? ¿Eso es lo noticiable? No me cuadra con su Director. O estaba muy equivocada con la imagen que tenía de él.

— Macarena Olona (@Macarena_Olona) June 18, 2020