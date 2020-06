Macarena Olona (VOX) afea en público a Pedrojota Ramírez que mande reporteros a escarbar en su vida privada

«Me dicen mis vecinos que @elespanolcom ha ido hoy a mi anterior domicilio interesándose por mi vida privada».

Macarena Olona, diputada de VOX, le ha metido un buen tirón de orejas a Pedrojota Ramírez por mandar reporteros a escarbar en su vida privada: «¿Con la que nos está cayendo encima? ¿Eso es lo noticiable? No me cuadra con su Director. O estaba muy equivocada con la imagen que tenía de él.»

Me dicen mis vecinos que @elespanolcom ha ido hoy a mi anterior domicilio interesándose por mi vida privada. ¿De verdad? ¿Con la que nos está cayendo encima? ¿Eso es lo noticiable? No me cuadra con su Director. O estaba muy equivocada con la imagen que tenía de él.

— Macarena Olona (@Macarena_Olona) June 18, 2020