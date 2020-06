El Quilombo / Los medios que incendiaron la calle con el ‘Prestige’ y el ‘No a la Guerra’ piden unidad al PP para salvar a Sánchez

«Pensé por un nanosegundo que se pondrían de acuerdo por una vez…» El mitin de Belén Esteban en Telecinco ha calado tan hondo en la opinión pública que hasta Cristina Pardo se lo ha apropiado en laSexta.

«Pero luego se me pasó enseguida porque vi que no iba a ser posible», dice la Pardo. Minutos después su mesa política se convierte en un catapulta para echarles los muertos de la residencias a Isabel Díaz Ayuso, el deporte preferido de la izquierda durante esta crisis, con permiso del FIFA Player.

La presentadora de ‘Liarla Pardo’ entrevistaba al actor Jorge Sanz en plan chester y recitaba punto por punto el argumentario monclovita de ‘hay que ver la crispación que hay que ni siquiera se han puesto de acuerdo en una crisis como esta’.

Y como sabe el español moldeado como una figura de barro con las bondadosas manos de El País, quien crispa en España siempre es la derecha.

«Por una puta vez en la vida tenías que estar unido. Todos los políticos son una vergüenza. Empezando por Pedro Sánchez y siguiendo con el PP, con C’s…», decía Belén Esteban en ‘Sálvame’ antes que se desatara la tormenta.

Casi 50.000 muertos después, los medios serviles al Gobierno hacen un llamado a la concordia y a la reconciliación.

Suele suceder que siempre que la izquierda está acorrolada sus pancarteros oficiales llaman a ‘arrimar el hombro y no ser antipatriota’.

Lo hicieron con la crisis del 2009 que negaron («dudo que sea una crisis», decía ZP mientras le pedía más tensión a Gabilondo) y lo vuelven a hacer ahora con el virus infectando las encuestas.

Arrimar el hombro como ellos lo hicieron en la crisis del ébola esperando histéricos en la morgue la salida del perro Excalibur para pedir la cabeza de Ana Mato.

O rodear las sedes del PP llamando asesino a Aznar después de un atentado islamista. ¡El Trío de las Azores!

Ellos arriman el hombro pero para que la derecha se despeñe por el desfiladero de la infamia. Y son patriotas pactando con los herederos de la ETA y los cobradores de Maduro.

«La polarización social les favorece. Somos un país donde pueden convivir la extrema derecha y la extrema izquierda», dice Jorge Sanz, como si fuese embajador de la ONU.

Emocionante ejercicio de equidistancia la que iguala a los pistoleros proetarras con los perseguidos por ETA, a los cómplices de una dictadura que secuestra, tortura y asesina como la venezolana con los que piden el respeto a la Constitución y a lso símbolos nacionales.

«El odio es muy nutritivo», dice Sanz. El actor, cuando piensa en odio, está pensando en Cayetana recordándole a Iglesias que su padre militó en una banda terrorista y no en Ortega Smith al que este fin de semana recibieron los ‘antifascistas’ —como le llama El Mundo— con una lluvia de insultos, vasos, botellas y sillas en el barrio de San Francisco, en Bilbao.

«Yo no soy ni socialista ni del PP ni de Podemos… la pandemia ha sido una cosa a nivel mundial, por una vez no se han podido unir. Lo del Congreso ha sido de vergüenza», clama la Esteban.

Pero esta vez el pueblo no está con ella. Desde Vallecas hasta Núñez de Balboa, la gente se siente traicionada y engañada por un Gobierno que no es capaz de ubicar 13.000 fallecidos. No quieren unidad sino justicia.

Los pancarteros mediáticos de este Gobierno infame que se llevan una serie de TVE por 30.000 euros —pongamos que hablamos del racista Carlos Bardem— piden tender la mano cuando ellos la tendían pero para incendiar la calle con el Prestige y el ‘No a la Guerra’

‘Salimos más fuertes’ significa apoyar a Pedro Sánchez. El embustero que nos llevó a la peor crisis sanitaria de nuestra historia y que hoy presume de haber salvado 450.000 vidas. Y lo peor es que en las encuestas no acusa ningún desgaste.