Entrevista exclusiva a Alfonso Ussía: «En Atresmedia lo único que interesa es el dinero de las televisiones; La Razón es sólo una coartada»

‘La exhumación de papa y el cróquet’ (Almuzara) es el título del nuevo libro de Alfonso Ussía que acaba de publicar la editorial Almuzara y que tiene como protagonista al marqués de Sotoancho, el personaje más célebre de la obra de este periodista y escritor inagotable.

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, Alfonso Ussía cuenta cómo ha pasado el confinamiento en su casa en el norte de España, las ganas desesperadas de escribir su columna tras ser censurado y depurado del diario de La Razón y hace pública una confesión del rey emérito Juan Carlos I sobre el conde de Godó que causará revuelo en Casa Real.

TITULARES

«Soy un depurado del poder. Tuve una conversación muy dura con los dueños de La Razón cuando compraron laSexta y les dije ‘que no se podía intentar poner los huevos en todas las cestas’. En aquella época todavía La Razón tenía independencia de laSexta»

«En Atresmedia lo único que interesa es el dinero que se gana con las televisiones, La Razón es sólo una coartada»

«Yo sabía que iban a por mí y que querían mi cabeza»

«He sido censurado. Marhuenda mintió. No fue la única vez pero esta última a diferencia de las otras venía precedida de la decisión del Consejo de Administración de buscarme las cosquillas para que yo me fuera»

«Yo he compartido página con maestros como Campmany, Mingote, Losantos… cómo iba a compartir la página con Marhuenda que encima escribe fatal y además nunca dice nada interesante»

«El conde de Godó es íntimo de Crehueras… Yo le mandé un artículo en el que conté que el rey (Juan Carlos I) le dijo a Godó que de lo que más se arrepentía de su reinado era de haberle hecho Grande de España porque estar presidiendo una empresa traidora [La Vanguardia]. Pues eso, se censuró»

«Nunca las empresas periodísticas han estado más sometidas al terror del poder como ahora»

«El bacalao en Atresmedia lo cortan José Crehueras, Mauricio Casals, Silvio González y nadie más»

«Echo mucho de menos el temblor diario del papel en blanco tras cuarenta años de escribir todos los días»

‘LA EXHUMACIÓN DE PAPÁ Y EL CRÓQUET’

Es esta ocasión este aristócrata andaluz habrá de vérselas en esta nueva entrega con la autoridad estatal, que pretende exhumar y trasladar de ubicación los restos de su difunto padre en aras de una corrección política que al señor marqués se la trae al pairo.

Y no faltan los peculiares habitantes de La Jaralera —Paula, la exnovicia y ya flamante esposa; Tomás, el desahogado mayordomo; el administrador Colombís de Colombás; el capellán don Riquelme…— se verán envueltos en las situaciones más surrealistas y divertidas que cabe imaginar.

Con esta obra su autor pone punto final a una exitosa serie de libros que nació hace ya más de treinta años con un personaje: Cristián Ildefonso Laus Deo María Ximénez de Andrada y Belvís de los Gazules, marqués de Sotoancho, “un liberal sometido a su papel de heredero de su pequeño mundo”, según palabras del autor.