‘Estado de Alarma’ ficha a Alfonso Ussía y a Sánchez Dragó, purgados por Atresmedia y El Mundo

El canal de Youtube Estado de Alarma no quiere conformarse con su brutal éxito inicial que le ha llevado a tener en sólo tres meses de vida 261.000 suscriptores superando a cabeceras como El Mundo en Youtube con cero euros de inversión y un puñado de voluntarios.

La dirección del canal liderada por Javier Negre acaba de fichar a Alfonso Ussía y a Fernando Sánchez Dragó, los columnistas purgados de La Razón y El Mundo e incómodos al poder, algo imperdonable en estas fechas para las grandes cabeceras que dependen de la publicidad institucional.

Negre ha destinado parte de las ayudas que le han proporcionado sus mecenas a través de Patreon y de la comunidad de Youtube para hacer estos dos fichajes de lujo que demuestran que Estado de Alarma ha llegado para quedarse y que será el canal de los grandes periodistas represaliados por el Gobierno del bulo y sus terminales mediáticas.

Esa es la idea de Negre que fue despedido de El Mundo por criticar la publicidad del Gobierno y de Cristina Seguí que ha desaparecido de las grandes televisiones.

Un nuevo aluvión de 1.300 suscriptores al canal es el que ha posibilitado estos dos fichajes. Este 24 de junio de 2020 a las 23 horas Ussía dará una entrevista a Negre donde oficializará su fichaje por ‘Estado de Alarma’.

“Estoy muy contento de que los dos mejores columnistas de este país que fueron tristemente purgados de sus medios hayan aceptado mi oferta. Me pidieron como condición que no les censurase ninguna columna y por supuesto que lo acepté. He sido despedido de El Mundo por ejercer mi derecho a la libertad de expresión y por motivos ideológicos y obviamente no quiero que ninguno de mis colaboradores sufra lo mismo en mi medio», afirma Negre en declaraciones a PD.

«Con sus incorporaciones, Estado de Alarma se erige como el medio que aúna a los grandes periodistas que han sido silenciados por los grandes medios y nos convertimos junto a Periodista Digital en la alternativa a La Sexta y al resto de terminales mediáticas del Gobierno. Mañana habrá más sorpresas para ese público que se siente huérfano en la televisión”