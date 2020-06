El Quilombo / Una colaboradora de Sálvame hace historia al plantar cara a Jorge Javier: «¡Eres un fascista!»

Una diputada de ERC lanzó en el Congreso este 23 de junio de 2020 su odio contra VOX tras ser engullida por el huracán Macarena: «Empiezo a dudar de que pertenezcan a la categoría de personas».

Como bien saben los traficantes de odio, la piedra angular de todo totalitarismo es la deshumanización del enemigo.

Persiguen derribar las estatuas de los esclavistas para colocar las suyas propias una vez que hayan esclavizados a los molestos españolistas. ¡Una plaza al racista Carlos Bardem por favor!

Fue Bardem quien dijo que a VOX no había que darle voz en los medios. Se lo dijo a Jesús Cintora en laSexta Noche sin que se le moviera una ceja.

Mordaza chavista para no dar alas al ‘fascismo‘. ¿Qué es el fascismo? Todo aquello que se interponga en su camino hacia la servidumbre.

Este 23 de junio de 2020, Jorge Javier Vázquez apareció vestido como el dictador comunista Kim Jong-un para decir que él «no iba a dar alas al fascismo porque darle voz significaba blanquearlo».

Llamo «sinvergüenza» a su colaborador Antonio Montero por atreverse decir que le había censurado y acusó a la Esteban de haberse convertido en una populista.

«No la interrumpí pero no voy a entrar en un discurso manchado de mentiras, falsedades, manipulaciones y de opiniones poco científicas. No podemos opinar de todo, o al menos no debemos. Esos discursos tan vacíos son muy peligrosos», afirmó.

«Y eso que hoy estoy muy conciliador», dijo entre risas. Menos mal.

Pero los disidentes son muy tocapelotas y te los encuentras hasta en tu mismo programa. Gema López lo puso delante de su espejo:

—Estáis confundiendo la libertad con darle alas al fascismo. Tú estas siendo fascista de esa manera.

—¿No veis que es un discurso antidemocrático? En este programa, cuando esté yo delante y aunque parezca muy dictatorial, no lo voy a consentir. Me parece terrible que se le dé alas a este tipo de tertulianos, periodistas y colaboradores que son fascistas. Es un partido que a mí me insulta.

Aquí los únicos que pueden insultar son ellos, porque se los permite su categoría de «víctima oficial». Quienes no pertenezcan a esta categoría no gozan de presunción de inocencia. «Sus agravios y quejas son verdaderos por definición», dice Bernaldo de Quirós en su último libro ‘En defensa del pluralismo liberal’.

El disidente en un régimen socialcomunista, para entendernos, entra dentro de la misma categoría que los residuos: su cosificación es la que empleó el terrorismo cuando las víctimas eran deshumanizadas mediante su reducción a una condición animal. Y hasta elaboraron una rica neolengua para distinguirlos y señalarlos: Txakurra, Perro, Residuo, Untermensch.

Es lo que un filósofo marxista llamada Herbert Marcuse llamó ‘Tolerancia represiva’ en un libro de 1965 que se considera como las pinturas de Altamira de la corrección política.

De acuerdo con Marcuse, la libertad de expresión debe ser ‘regulada’ para eliminar los comportamientos ‘intolerantes’: «La verdadera tolerancia debe significar intolerancia frente a los conservadores y la derecha política».

Lla liberación de los oprimidos exige la opresión de los viejos amos.