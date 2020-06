Carlos Herrera desvela que «está trabajando» en el fichaje de Belén Esteban para COPE

La emisión del ‘Sábado Deluxe’ (Telecinco) del 20 de junio de 2020 fue, sin lugar a dudas, la más agitada de la temporada.

Si bien el esperado regreso de Belén Esteban a la pequeña pantalla tras más de tres meses confinada en su domicilio prometía, pocos hubieran presagiado que lo haría por lo que lo hizo. La de San Blas aprovechó su momento al más puro estilo Rosa Benito en ‘Supervivientes 2011’ para hacer una valoración personal sobre cómo se ha vivido y gestionado la emergencia sanitaria del coronavirus en España. Aquel alegato le costó el enfrentamiento más sonado en veinte años de amistad con Jorge Javier Vázquez, que se saldó con el abandono del catalán del plató.

Tras admitir sentirse «muy humillada», disgustada y ninguneada, la colaboradora explicó que necesitaba «pensar y recapacitar» sobre lo ocurrido y sobre su puesto en el formato de ‘La Fábrica de la Tele’, más todavía tras las disculpas descafeinadas de Jorge Javier (que no se arrepiente de «haberse ido» ni de la mayoría de las palabras que pronunció). Por ello, una semana después, el jueves 25 de junio de 2020, se reunió en un conocido bar de Las Tablas con la cúpula de la productora, con Óscar Cornejo y Adrián Madrid, e incluso amenazó con marcharse de ‘Sálvame’, no por motivos económicos, sino por razones de orgullo personal.

Tal y como ella misma ha revelado, tiene «varias ofertas» laborales sobre la mesa, entre las que destaca una nueva que ha anunciado el mismísimo Carlos Herrera.

«Con Belén haría una cosa específica: una toma de temperatura. Me gustaría hacer diagnósticos sociales y políticos con ella . Preguntarle cómo ve este asunto, qué sensaciones le da… En eso arrasaría», ha explicado el periodista en la sección de ‘La tertulia de los oyentes’ con Antonio Naranjo.

Pese a que todavía no se han sentado a negociar, el comunicador ha asegurado estar absolutamente inmerso en el fichaje de la estrella de Mediaset, lo cual no tendría por qué suponer su salida de Telecinco, pues en ‘Herrera en COPE’ «no tendría exclusividad».

«Yo no estoy en exclusividad con Telecinco, yo soy de la productora ‘La Fábrica de la Tele’. Cuando quieras, me puedes llevar a tu programa porque hablar, sé hablar todavía. Hay otros que hablan mejor, pero yo hablaré a mi manera, como siempre he hecho», manifestó la Princesa del Pueblo dos días antes en ‘Sálvame’.