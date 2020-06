Rosa María Mateo echa ‘piedras sobre su tejado’: «Los informativos de TVE son muy buenos, aunque no los vean»

La administradora única de RTVE no está teniendo una buena racha.

Rosa María Mateo afirmó, en la comisión mixta de control de RTVE en el Senado, que “yo creo que nuestros informativos son muy buenos, aunque no los vean”. Una frase que generó carcajadas entre los presentes.

Desde el nombramiento a dedo de Mateo por Pedro Sánchez, los informativos de TVE vienen registrando pérdidas constantes de audiencia. En este sentido, son ahora terceros, tras los de Antena 3 y Tele 5, y en ocasiones hasta cuartos.

Sin embargo, Rosa María Mateo ha repetido hasta en dos ocasiones que los informativos de TVE son buenos y que la caída no radica en la calidad de la información que se ofrece. A lo que sumó que «son imparciales y plurales», pese a tener importantes críticas por su respaldo al PSOE-Podemos.

«Para tener más audiencia se necesita más dinero, los programas baratos no venden. (…) Los programas más caros no se pueden hacer porque no hay dinero», indicó Mateo.

A lo que agregó que los cambios de la programación que se harán en septiembre están orientados a «mejorar los resultados de la empresa, que los necesita» y a una «mejor aceptación de los espectadores».

Para la administradora única de RTVE, que ya lleva dos años en el cargo pese a que su nombramiento fue provisional, indicó que fue un error retirar la publicidad.

Ante la pregunta del diputado de Vox Manuel Mariscal de si fue un error retirar la publicidad de la radiotelevisión pública, Mateo ha respondido tajante: «Tengo que decirle que sí, mi opinión es que fue un error».

Otro ‘lapsus’

Las polémicas declaraciones de Rosa María Mateo en el Senado no son las primeras en esta línea.

La administradora única también cometió un horrible error durante su comparecencia de este martes 26 de mayo de 2020 en la Comisión Mixta de Control Parlamentario.

Rosa María Mateo sufrió un lapsus después de que el vocal Eduardo Fernández Rubiño le preguntara por la campaña de desprestigio que sufre la corporación durante su mandato y las medidas que había tomado la empresa pública para proteger a sus trabajadores durante la crisis del coronavirus.

«Se elaboró un plan para prever la posibilidad de que una o varias de las sedes de Radio Televisión ‘espantosa’… Radio Televisión Española, perdón, afrontasen un episodio de contagio importante»

Así las cosas, más que un lapsus, puede que a Mateo le haya traicionado el subconsciente, dado que la situación del ente que preside es terrorífica.