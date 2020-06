Máximo Huerta: «No salimos del coronavirus más fuertes como dice el Gobierno; salimos más hartos”

Máximo Huerta no olvida ni perdona.

Hace no mucho tiempo, Huerta fue reclutado a filas por Pedro Sánchez, que le nombró ministro de Cultura ante la negativa de los candidatos anteriores.

Su paso como titular de esa cartera fue efímero, pero pasado el punto álgido del escándalo fiscal, los poderes públicos se las arreglaron para ofrecerle a modo de compensación por su dimisión un puesto en la TVE de Rosa María Mateo que controlan los socialistas desde su llegada a Moncloa.

Sin embargo este nuevo destino no le ha durado tampoco demasiado y ahora, liberado de ataduras políticas, el escritor y presentador televisivo ha arremetido contra el lema del Gobierno elegido para salir de la pandemia: «No salimos más fuertes, salimos más hartos».

Huerta reaparecía televisivamente hablando desde su adiós a las mañanas de TVE en el programa de Iñaki López, laSexta Noche.

“Nadie necesita una pandemia para saber cómo es el mundo, donde están tus afectos, donde están tus lugares, tu familia o lo que te gusta”

Y a continuación, arremetía contra el machacón lema convertido por el Ejecutivo en spot publicitario: Salimos más fuertes

No creo que nos cambie esta pandemia, no creo que salgamos diferentes de esta pandemia. Saldremos más hartos, salimos menos, pero no creo que cambiemos