Un dirigente de Podemos se come un soberano bulo, lo difunde y se ríe del barrio más pobre de España

Pablo Fernández, secretario general de Podemos en Castilla y León, ha difundido una foto ‘fake’ en su cuenta de Twitter. La imagen mostraba a una mujer sujetando un cartel en el que podía leerse «Viva el Rey. Viva Esñapa», fruto de un montaje.

De esta forma, el podemita se mofaba de los habitantes del barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla, lugar que el Rey Felipe VI y la Reina Letizia han visitado este 29 de junio de 2020. El mensaje no solo es una burla del nivel cultural de los vecinos de la zona, también es contra los Reyes de España.

Después de averiguar que se trataba de un bulo, Fernández ha borrado el mensaje de Twitter. Por su parte, el periodista Luis del Pino le ha recriminado este ataque miserable: «El Secretario General de Podemos Castilla y León difundiendo una foto fake, retocada para que ponga Viva Esñapa. ¿Pero no le da a Vd. vergüenza?».

En cuanto he sabido que era un fake he borrado inmediatamente el tuit. Y pido disculpas públicamente por haber difundido una foto retocada sin saber que lo estaba.

A mí, a diferencia de los partidos a los que usted apoya y cobija , no me gusta difundir bulos.

Saludos. — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) June 29, 2020

«En cuanto he sabido que era un fake he borrado inmediatamente el tuit. Y pido disculpas públicamente por haber difundido una foto retocada sin saber que lo estaba», ha contestado. Sin embargo, ha arremetido también contra el periodista: «A mí, a diferencia de los partidos a los que usted apoya y cobija, no me gusta difundir bulos«, ha señalado.

No es la primera vez que el secretario general de Podemos en Castilla y León arremete contra la Casa Real, en su cuenta personal ha compartido numerosos mensajes contra la Corona.