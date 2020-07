El Quilombo / El economista favorito del duopolio mete miedo a los jubilados: «Sánchez bajará las pensiones»

Gonzalo Bernardos es uno de los economistas al los que el duopolio mediático recurre con más frecuencia.

El profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona se pasea por los platós de TVE, Mediaset y laSexta como Pedro por su casa. Es la bestia negra de los liberales Juan Rallo y Daniel Lacalle, al los que les aplica técnicas macarras como echarle broncas a gritos e interrumpirles para que no puedan explicarse.

Bernardos es un izquierdista de manual, pese a no simpatizar con Podemos. Como ya dijimos en alguna otra oportunidad, es capaz de venderle un crecepelo a una familia de gorilas.

Y en las televisiones del régimen lo saben. El profesor catalán es muy fan de Pedro Sánchez, del que tiene una excelente opinión y no así de Zapatero.

Las políticas económicas del régimen socialcomunista van a misa y con ellas el monaguillo Bernados para defenderlas de sus detractores.

Esta vez tocaba sacar a pasear al profesor bravucón por el ‘Más Vale Tarde’ de laSexta para que sacudiera a Pablo Casado por decir que Sánchez «nos van a freír a impuestos».

«Una vez más la única receta de Sánchez es paro, impuestos y despilfarro. Es la marca de la casa, la marca de Zapatero, es la negación de la reactivación económica», dijo Casado.

Mamen Mendizabal le hizo el paseíllo a Bernardos para ponga a freír a Casado:

—¿Justicia fiscal es freír a impuestos?

—Mamen, lo primero que hay que decir es que en España se pagan pocos impuestos. Los datos son oficiales y están en Eurostat.

Toma ya.

Hagamos cuentas, Bernardos.

Tomando un ejemplo de la Fundación Civismo, el salario medio de 25.123,99 euros, lo que implica un coste laboral total de 32.636,06 euros, el pago de Seguridad Social supone 7.512,07 euros de cuota patronal y 1.595,37 de cuota del trabajador; el de IRPF equivale a 3.212,36 euros; el de IVA, a 1.960,05 euros; los Impuestos Especiales, a 896,78 euros; y los cedidos totalmente, los autonómicos y municipales, a 767,40 euros. Así, el coste total de los impuestos asciende a 15.944,03 euros.

¿Le parecen profesor que se pagan pocos impuestos? ¿Trabajar seis meses solo para el Estado es pagar pocos impuestos? Seguimos.

—Hay margen para subir los impuestos. A Pedro Sánchez le oblogarán a hacer cosas que él no tenía previsto en esta legislatura y le pedirán que a cambio de los 140.000 millones de euros que nos vendrán de Europa que suba los impuestos y bajar el gasto público. Somos más pobres, que nadie se alarme.

Es difícil no soltar la cacajada. Nos dice que somos más pobres y que no nos tenemos que alarmar. Madre mía, cómo se nota que no gobierna el PP…

—La Administración nos ha rescatado y hemos de devolver lo que nos ha prestado. Eso se hace subiendo el IVA, subiendo impuestos especiales, bajando las pensiones y el sueldo de los funcionarios públicos.

Atención al argumentario: no es que Sánchez lo quiera, es que no le queda otra porque le obliga Europa. Otro Zapatero que negaba la crisis, hasta que se lo llevó puesto.