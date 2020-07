Cuchilladas en la izquierda: Ni Antonio Maestre digiere el repugnante ‘escrache’ de Echenique a Vallés

No es que haya cambiado de acera, pero hay cuestiones que hasta los que son del mismo bando rechazan porque se pasan de la raya.

Es lo que le ha sucedido al periodista Antonio Maestre que, en una muestra de decencia, no sabemos si impostada o no, ha optado por saltar a la yugular de Pablo Echenique.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados se incendiaba como una tea ante la última intervención de Vicente Vallés a la hora de hablar de Pablo Iglesias y su relación en el polémico ‘caso Dina Bousselham’.

Echenique se mostró sumamente molesto por las palabras del periodista de Antena 3 y poco menos que vino a pedir que a sus noticias le pongan cualquier apelativo salvo el de programa informativo.

En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen «informativos». pic.twitter.com/lnsBMJUNL5

Pues bien, de manera inesperada, Antonio Maestre exigió al de Unidas Podemos que retirase ese tuit a la par que pidiese disculpas a Vallés por esa sarta de ataques:

Y añadía:

Señalar a periodistas desde el poder no es solo grave para los periodistas señalados, sino para la democracia. Más grave aún es que la profesión solo reaccione cuando los señalan cargos de Podemos.

Sin embargo, Maestre no recibió precisamente caramelos en Twitter por su toque de atención a Echenique:

Es un error lo de Echenique. Pero de todas formas los políticos también tienen derecho a defenderse cuando lo que están recibiendo son acusaciones insidiosa, como es el caso de Valles. Las críticas hay que aceptarlss, los ataques bochornosos no

¿Qué parte es mentira? ¿O A3 media os «regaña» a los «estómagos agradecidos» de las tertulias?

— The only one (@RocargoGon) July 4, 2020