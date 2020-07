El Quilombo / Iñaki López debe creer que somos idiotas: entrevista a Garzón por las cloacas y no le pregunta por su amistad con Villarejo

El ‘caso Dina’ es tabú en laSexta. En la cadena gubernamental las cloacas de Podemos huelen a miedo.

Ni Antonio García Ferreras ni Iñaki López se atreven a dedicarle un bloque entero a contar las vergüenzas de su amado líder y su amiguita íntima.

No vaya a ser que Ferreras tenga que sacar de la hemeroteca aquel sublime momento en el que Iglesias le acusó de ser el protector del comisario José Villarejo y de Eduardo Inda.

Ferreras podría ahora recordarle a Iglesias que la cloaca era él pero no lo hará por cobra por tapar los escándalos del Gobierno, no por desvelarlos.

Ya se lo reprochó Eduardo Inda a López recordando que era intolerable que el ‘caso Dina’ no estuviera ni en la escaleta del programa.

«Y lo quiero decir, porque como nadie lo va a decir, porque quiero que salga a la luz y reluzca la verdad. Tú hace un año me preguntaste por ese asunto y como no me lo has preguntado en el día de hoy me veo en la obligación de decirlo. El delincuente no era Inda, Inda no estaba en ninguna trama, Inda publicó unos mensajes machistas del señor Iglesias y cumplió con su deber informativo dejando claro que no era ningún mafioso. El mafioso y el delincuente es, presumiblemente, el señor Pablo Iglesias, su antigua asistente, Dina Bousselham y, presumiblemente también algún miembro de la Fiscalía Anticorrupción».