Periodista de ‘El País’ apoya a los censores Iglesias y Echenique en ‘Los Desayunos’ de Fortes

La periodista de El País y tertuliana de ‘Los Desayunos‘ de TVE, Elsa García de Blas, ha apoyado las maniobras censoras de Pablo Iglesias, cuando dice que hay informes fabricados contra su formación desde las cloacas del Estado.

Elsa García de Blas ha comentado que el cierre de filas con Vicente Vallés ‘está muy bien’, pero que el mayor peligro para la prensa es VOX, no el partido morado.

La de El País comparecía este 7 de julio de 2020 en el programa que presenta Xabier Fortes:

En ese punto, García de Blas consideraba que ya había criticado demasiado a Iglesias en el escándalo de Dina Bousselham y recordaba las cloacas policiales, asegurándose de esta manera de colocar a Iglesias y los suyos el papel de víctimas y perjudicados a pesar de la decisión del juez de retirarles esta condición:

Ahora bien eso no engloba, y ahí tiene razón Pablo Iglesias, a informes fabricados, que también se han publicado contra Podemos, en algunos medios que más bien son tabloides y no están cumpliendo con el ejercicio del derecho a la información.

Para ella, VOX es mucho más peligroso que Podemos en materia de libertad de prensa. Ahí está el eterno problema de estos ‘progres’ y de esta TVE, en encontrar siempre argumentos por los que los otros acaban siendo más malvados que Podemos, a los que cuesta mucho criticar:

En general, con el asunto de los ataques a la prensa que tanta polémica hay ahora, yo ehh, me gustaría decir que quién más está atacando a la prensa en España es la extrema-derecha, porque VOX no permite a multitud de periodistas acceder a sus actos públicos porque no les gustan sus informaciones, por ejemplo El País. Esto es intolerable en democracia. Presumimos de ser una democracia abierta pues estas cuestiones son inaceptables y a mí también me gustaría que se pusiera el foco y escuchar ahí la solidaridad de la profesión.