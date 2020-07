Entrevista a Carmen Gurruchaga: «Lo peor de Garea no fue que me despidiera sino la inquina con que lo hizo»

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a la Agencia EFE a readmitir “de manera inmediata” a la periodista Carmen Gurruchaga tras ser despedida en octubre de 2018 por Fernando Garea, anterior presidente de la Agencia, o a indemnizarle con 62.383,56 euros.

Gurruchaga fue directora general de Negocios y Relaciones Institucionales en Brasil durante los años 2013 a 2018 durante la etapa de José Antonio Vera como presidente. A su regreso de Brasil, ejerció como directora de Comunicación de EFE.

En conversación con Periodista Digital, Gurruchaga confiesa que lo que más le dolió no fue el despido sino «las formas» de Garea y de la nueva dirección puesta por el Gobierno de Pedro Sánchez. «Entraron con inquina, buscando porquería debajo de las alfombras».

¿Cómo lo ha pasado todo este tiempo que duró el proceso judicial?

Lo pasé mal porque las formas en mi despido fueron muy malas. Pésimas. Lo peor no fue el despido sino las formas. Que ahora la Justicia me dé la razón es una satisfacción.

¿A qué te refieres con las formas?

Cuando [Fernando] Garea me despide, yo recuerdo que le hice un gesto como de ‘lo entiendo, no te preocupes’. Pero yo todavía estaba allí cuando él había nombrado a la nueva directora de Comunicación [Lourdes Álvarez] y pretendía que se sentara en mi mesa estando yo allí y sin haber recogido mis cosas.

Le tuvieron que decir a Garea que esperase porque yo todavía seguía allí. Y por el lado del finiquito tuvieron una actitud de inquina. Una manera muy miserable.

¿Por ejemplo?

Pues cuando yo entré a EFE lo hice con un iPhone 5. Tras cinco años, esta terminal se deterioró y me dieron un iPhone 8. Pues valoraron en 5 euros el primero y me hicieron pagar 1000 euros por el segundo que ellos me dieron. No tuvieron ni ese gesto conmigo, por eso digo que me trataron muy mal. Otro ejemplo. Yo cobraba un fijo y luego un extra por objetivos.

Pues ellos me quitaron los objetivos en el finiquito. Por eso estaba muy dolida porque yo sí tuve gestos elegantes hacia ellos como ir a Brasil en un viaje relámpago de dos días a cerrar la firma de EFE con el Santander y la Hacienda brasileña para la nueva dirección no tuviera líos y ganar un año hasta la próxima renovación.

¿Ha convertido este Gobierno a la agencia EFE en una sucursal de Ferraz?

Cuando entraron en la Agencia EFE no repararon por ver quiénes habían hecho las cosas bien y quién las habían hecho mal. Entraron con el ojo de la desconfianza. Para que te hagas una idea, echaron al gerente [Miguel Ángel Muñoz] que llevaba ahí en la parte Empresa toda la vida, como veinte o treinta años, y a un montón de gente sin ver si lo habían hecho bien o mal. Simplemente por puro sectarismo.

El gerente les puso una demanda y le han tenido que indemnizar con más de 300.000 euros. No quisieron ni ir a juicio, lo pactaron en la puerta del juzgado.

Claro, como ellos no lo pagan…

Sí, disparan con pólvora del rey. Tenían que encontrar porquería debajo de las alfombras y ya venían con ese prejuicio.

Justicia divina o no, a Garea lo despidieron en un Rodilla…

Sí, es verdad. Mira, no me acordaba.