El exabogado de Podemos acusó a Dina de inventarse el robo del móvil: «Qué raro que no se llevaron las llaves del coche»

¿Y si Dina Bousselham se hubiera inventado el robo del teléfono para evitar que se sepa que ella filtró los pantallazos ‘machistas’ de Pablo Iglesias?

Los nuevos mensajes a los que ha tenido acceso ahora ‘El Mundo’ muestran la posibilidad de que la propia Dina Bousselham hubiera fingido el robo del teléfono para protegerse.

La duda la puso sobre la mesa el exabogado de Podemos, José María Calvente, el 28 de julio de 2016 cuando planteó «la posibilidad» de que la propia Dina Bousselham se hubiera inventado la sustracción del teléfono para ocultar que ella misma podría haber difundido parte del contenido del dispositivo con controvertidos mensajes de Pablo Iglesias.

«Hay varias cosas que no me cuadran y me hacen dudar de que el robo realmente existiera: curiosamente, no se sustrajeron las llaves del coche; en la denuncia no se pidió el posicionamiento de los teléfonos; y tampoco se solicitó una copia de las cámaras de seguridad de Ikea para evitar que se destruyeran», recalcó.

«El tema de los pantallazos no es como creemos y no vienen de un robo, sino de una filtración. Es imposible y queda claro al ver los pantallazos». «Si os fijáis, son pantallazos mientras otros escriben, lo cual descarta un móvil robado». «No hay caso alegando robo», enfatizaba el letrado.

Los mensajes aportados por el exletrado de Podemos indican que el partido era consciente desde el primer momento de que la publicación de dicho contenido se debía a una filtración. «Compas, creo que el tema de los pantallazos no es como creemos y no vienen de un robo sino de una filtración», explica Calvente según publica ‘El Mundo’.

Además relató en el mismo grupo que «es imposible y queda claro al ver los pantallazos».