El Quilombo / Repaso antológico de Xavier Rius a Rahola: «Si Torra lo hubiera hecho bien, tú no hubieras pedido hablar del rey»

Al alcalde de Lérida, el independentista Miquel Pueyo (ERC), los vecinos le esperaron a la salida de una rueda de prensa para decirle cuatro cosas tras conocer que a partir de la medianoche del 12 de julio de 2020 tendrían que quedar de nuevo confinados.

«A final de mes, cobrarás el sueldo igual. En cambio, muchos comerciantes, restauradores y empresarios de Lérida tendrán que cerrar por vuestra culpa».

Donde las dan, las toman. O dicho en catalán, Qui la fa, la paga. Pueyo había culpado de los rebrotes al «Estado» en tanto que según él «nos ha mandado a gente de todas partes», en una exhibición de racismo marca de casa independentista.

Porque la ineficiencia de estos incompetentes oprimidos del Estado la están pagando los ciudadanos, que contemplan con temor cómo los brotes se multiplican y la tasa de contagio empieza a acercarse al estadio inicial de la pandemia. Y una vez más, al igual que entonces, prefieren culpar a otros antes que asumir culpas.

Primero se cachondearon de los muertos de la pandemia en Madrid porque aquello no iba con ellos. El 15 de marzo de 2020, la fugada golpista de JxCat, Clara Ponsatí, tuiteaba con más odio que pitorreo «de Madrid al cielo».

Luego se pasaron todo el confinamiento diciendo que «en una Cataluña independiente no habría tantos muertos» y exigiéndole al Gobierno «que nos devuelva las competencias que nos ha robado».

Los catalanes caían como moscas, sobre todo en las residencias, pero ellos seguían a lo suyo: “El estado de alarma es un 155 encubierto”, dijodiputada de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí.

El preso golpista Oriol Junqueras aseguró que el Estado “no es útil” para los catalanes y reivindicó la independencia como solución a la emergencia sanitaria. “Necesitamos urgentemente un Estado propio”.

Más madera. El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, afirmó que de ser independiente se hubiera salvado miles de vidas en la crisis del coronavirus: «España es paro y muerte, y Cataluña vida y futuro». Ahora sustituían el indecente ‘España nos roba’ con el inmoral ‘España nos mata’.

Mientras ellos rentabilizaban la pandemia, otros las sufrían en sus carnes. Oficialmente, 5.800 muertos. La segunda comunidad autónoma con más fallecidos por coronavirus.

«La culpa es de Madrid, por eso somos independentistas», dijo Quim Torra eludiendo cualquier responsabilidad. Faltaría más. Las competencias le fueron devueltas pero la Generalitat no ha sabido qué hacer con ellas.

RAHOLA REAPARECE EN ‘TODO ES MENTIRA’

El rebrote de Lérida sirvió para que Pilar Rahola reapareciera en ‘Todo es Mentira’. No se la echaba en falta pero ella regresó lamentando que tuviera que opinar de algo tan aburrido como la amenaza de pandemia en Cataluña y no de las tropelías del rey emérito, ese al que Rahola acusó falsamente de haberle estrujado las tetas.

—¿Torra está desafiando a la Justicia?

—Torra no está desafiando a nadie. Aquí no hay ningún desafiamiento (sic). Hablo mucho con el president y lo único que le preocupa es que no haya muertos. No me traéis a hablar del rey emérito con lo que me gustaría.

Rahola tiró por elevación al Gobierno de Sánchez: «En Lérida tenemos un problema endémico con los temporeros. Y no hay forma de que el Gobierno los regularice, que es lo que ha pedido el alcalde». Y cargó contra la juez por ser «suplente». Como si por eso no tuviera autoridad para pararle los pies al desobediente de Torra.

De pronto, Marta Flich dio paso a Xavier Rius, director de E-noticies, que le entró como un miura.

«En primer lugar, si el Govern de Torra lo hubiera hecho bien, Rahola no hubiera pedido hablar del rey». Castelo y Lago estallaron de risa. El palo había sido épico. «Vamos a hablar del rey para tapar la crisis de Torra», siguió Rius con las carcajadas de Castelo detrás.

Acto seguido, segundo golpe al mentón de Rius para dejar KO a Rahola:

—Está criticando Rahola que la juez es suplente. Pues Torra también es suplente. (Más risas) ¡Es que Torra iba undécimo en las listas de JxC! Y si Torra hubiera convocado elecciones en enero, hoy estaríamos mejor.

“Aquí la culpa siempre acaba siendo de España, pero el tema de los temporeros es crónico desde la época de los romanos, cuando empezaron a cultivar la fruta. Y ahí si que tiene competencias la Generalitat, especialmente el consejero El Homrani”, ha indicado.

«Lo que había que hacer era contratación en origen, test en origen y alojamientos dignos. Y hasta La Vanguardia, periódico en el que escribe Pilar Rahola, ha reconocido que la Generalitat no ha hecho nada de esto que tenía que hacer. Esto no es culpa de España. Cuando tú no has hecho nada, lo más fácil es culpar a otros».

«El kharma existe, el gobierno Torra ha estado dos meses criticando el Estado de alarma y pidiendo que nos devolvieran las competencias». Épico.

“La Generalitat hizo grandes esfuerzos con los temporeros para ubicarlos, ponerlos en situación digna, tener controles sanitarios. Lo que ha dicho Xavier era mentira”, se defendió Rahola. La periodista intento huir diciendo “tengo un poquito más de tiempo porque entro más tarde en TV3”.

Ahí sus mentiras no solo le salen gratis sino que las cobra a precio de oro.