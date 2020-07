Sostres ‘desenmascarilla’ a Torra: «Esto era la independencia, los contagios descontrolados»

Conoce la realidad catalana como la palma de su mano.

Y mucho más a los dirigentes que en los últimos lustros han tenido el poder en la Generalitat y lo han ejercido para buscar fines alejados de la realidad.

Salvador Sostres escribe este 18 de julio de 2020 un artículo en las páginas de ABC donde deja bien claro que los políticos con mando en plaza en Cataluña, ahora mismo el inhabilitado Quim Torra, han hecho dejación de funciones y tienen al territorio hecho unos zorros a cuenta del repunte en el número de contagios por el coronavirus:

Critica que mientras en el Palacio de la Generalitat se juega a la secesión, al final la realidad hace despertar a gran parte de la población catalana confinada o en riesgo de estar en esa situación:

Subraya que la primera vez que atacó el coronavirus pilló a todos sin información de cómo combatir la pandemia o, en el peor de los casos, protegerse de sus devastadores efectos. Sin embargo, en Cataluña, pese a tener ya como en el resto del país la manera de poder evitar el aumento de contagios, se ha optado por despreciar toda recomendación sanitaria que no sea la estrictamente catalana:

Existe la desgracia. Existe lo que no puedes controlar y un día te arrasa. Y también existe lo desconocido y las primeras veces que no sabes cómo enfrentarte a ello. Pero lo que no existe es la causalidad cuando teniendo la información la desdeñas, cuando en lugar de trabajar para proteger a tus ciudadanos, te dedicas a insultar a los que no piensan como tú y a condenar al conjunto a un plus de intemperie.

Ha sido tal la negligencia de Torra, tal su desfachatez y su irresponsabilidad, que tendríamos que aprender de ello para crear alguna figura en nuestro sistema penal que nos permitiera perseguir legalmente a los políticos que perjudicaran de un modo tan grave los intereses y la vida de sus ciudadanos.