Cancelan bolos a Quique San Francisco en represalia por su participación en ‘Estado de Alarma’

Participar en el programa de Youtube Estado de Alarma tiene un precio en este país donde muchos empresarios viven desgraciadamente con el miedo a hacer cualquier cosa que les ponga en la diana de los bots de Podemos o del PSOE en las redes sociales.

El actor Enrique San Francisco está pagando cara su presencia en el espacio dirigido por Javier Negre y que está batiendo todos los récords de Youtube en España.

Según contó el propio San Francisco en su sección sin censura en el canal, el popular artista está viendo cómo algunos empresarios alineados con la izquierda o con pánico a ella están cancelándole sus bolos en distintos puntos de España y este agosto pues tendrá 10 actuaciones en vez de las 60 habituales, una caída en la que también ha contribuido la crisis por el coronavirus.

“Me da pena que uno le quiten trabajo por opinar libremente sobre algo que yo creo que es lo correcto y es que no haya dictadura ni censura en España. Sabía que esto podía pasar estando en Estado de Alarma. Estamos viviendo una época bastante terrible en ese aspecto y yo ya sabes que no quiero dictaduras”, declaró San Francisco que no sufrió este boicot cuando dio las mismas opiniones que dio en el programa de Negre en La Sexta.

Está claro que hay un especial interés de la izquierda en atacar a todo el que se acerca a colaborar con Estado de Alarma y ya contamos en PD cómo Naturhouse fue atacada por los bots de Podemos y el diputado del PSOE, José Zaragoza, por alojar a Negre en su hotel de Estepona.

Lo que parecía un temible boicot provocó una ola de solidaridad hacia la compañía que benefició a Naturhouse y su dueño Félix Revuelta.